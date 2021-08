Un homme poursuit les parents d’adolescents qui ont volé près d’un million de dollars dans Bitcoin Heist Crypto new media

Les escroqueries Bitcoin sont monnaie courante depuis que le marché a commencé à gagner en popularité. Depuis son existence de plus d’une décennie, il y a eu un nombre incalculable d’escroqueries. Certaines de ces escroqueries sont devenues bien connues et la plupart des gens ne tombent plus dans le piège. Mais d’autres ont évolué pour être plus difficiles à repérer. Se cachant dans l’ombre pour que les victimes ne se doutent même pas qu’elles font l’objet d’une attaque. C’est ce qui s’est passé dans le cas d’un Américain, qui a perdu 16.24552 bitcoins, près d’un million de dollars, au profit d’adolescents au Royaume-Uni

Comment la perte s’est produite

Andrew Schober est un résident du Colorado qui a accumulé un nombre raisonnable de bitcoins. Passionné de Reddit, Schober avait suivi les crypto-monnaies sur le site. C’est là qu’il est tombé sur un lien pour télécharger un portefeuille Bitcoin. Schober a cliqué sur le lien et téléchargé le portefeuille Electrum Atom Bitcoin, dans ce qui était apparemment un processus simple.

À son insu, Schober avait également récupéré un morceau de malware détournant le presse-papiers à partir de ce téléchargement. Ce malware a ensuite redirigé les 16.4552 BTC de Schober vers un portefeuille appartenant à deux adolescents qui vivaient au Royaume-Uni. Au moment du vol, les pièces valaient 146 800 £.

Traquer le Bitcoin

Ce montant était une partie importante de la richesse de Schober, représentant environ 95% de l’ensemble de son réseau. Comme cela a été cité dans une lettre envoyée aux parents de l’adolescent par Schober, cela a été à la fois «financièrement et émotionnellement dévastateur».

Alors que la plupart des gens réduiraient leurs pertes et considéreraient cela comme une cause perdue, Schober n’a pas perdu espoir. Il a ensuite passé environ trois ans et environ 10 000 $ à des experts qui l’avaient aidé à retrouver à qui appartenait le portefeuille. Après une longue recherche, Schober a finalement obtenu des preuves concluantes qui indiquaient que Benedict Thomspson et Oliver Read, deux adolescents, maintenant adultes, vivant au Royaume-Uni au moment du vol, étaient les coupables.

Trop jeune pour poursuivre

L’âge des auteurs au moment du vol en faisait des mineurs, ce qui signifiait que Schober ne pouvait pas les poursuivre directement pour l’argent. Alors maintenant, Schober poursuit les parents des coupables pour le montant total de bitcoins perdu, qui s’élève à près d’un million de dollars à ce stade.

Le prix actuel du BTC évalue la valeur actuelle des fonds volés à près d’un million de dollars | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Schober n’était pas allé directement en justice. Premièrement, il avait envoyé une lettre sincère aux parents des coupables, leur demandant de dire à leurs enfants de libérer le BTC qu’ils lui avaient volé. Lorsque cela n’a donné aucun résultat, Schober a intenté une action en justice contre les parents des coupables.

L’argument des prévenus demeure que le délai de prescription du vol était expiré. Ainsi, le procès n’est pas viable. Mais aucun des accusés n’est sorti pour nier que le vol avait eu lieu.

Le procès est actuellement pendant. Le procès répertorie désormais les étudiants universitaires Oliver Read et Benedict Thompson, aux côtés de leurs parents, en tant que défendeurs dans l’affaire.

Image en vedette de Bitcoin Exchange Guide, graphique de TradingView.com