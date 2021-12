Un homme prétend que son rencard a volé sa voiture pour cacher un accident

24/12/2021 à 13:40 CET

Le journal d’Aragon

La stratégie d’un Un homme de 39 ans à ne pas blâmer pour un accident était de simuler le vol de votre véhicule. De plus, il a présenté l’un de ses flirts comme le principal suspect, assurant qu’il avait volé son portefeuille et ses clés de voiture après une rencontre à son domicile. Des agents du commissariat provincial de Huesca de la police nationale l’ont arrêté le mercredi 22 décembre dernier. en tant qu’auteur présumé d’un crime de simulation.

Les faits se sont produits vers 23h00. le 16 décembre dernier, lorsque celui qui a finalement été arrêté a subi un accident de la circulation dans le zone sportive de la ville de Huesca.

Apparemment le conduite touristique, propriété d’un membre de la famille, est entré en collision avec un camion qui était garé, quittant les lieux pour se réfugier chez lui.

Quelques minutes plus tard, il a reçu un appel d’un autre parent, dans lequel il a déclaré que le véhicule que vous utilisez normalement était dans le dépôt de véhicules avoir été impliqué dans une réclamation.

L’homme de 39 ans et aucun antécédent a déposé une plainte dans laquelle il a signalé le vol du véhicule la même nuit et a signalé un rendez-vous intime avec vous en tant que suspect principal, comme il l’a signalé dans sa plainte, après avoir eu une réunion à son domicile, l’autre partie aurait volé ses clés de voiture et son portefeuille avec les documents.

Quelques jours plus tard, il s’est rendu au commissariat pour changer la version des faits, reconnaissant avoir été celui qui est entré en collision avec le camion, épurant ainsi toute la responsabilité qu’il avait versée sur sa nomination, c’est pourquoi il a été arrêté. L’auteur présumé a été libéré dans l’attente d’une convocation par l’autorité judiciaire.