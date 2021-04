Un homme prévoyait de mettre fin à Internet mondial

13/04/2021 à 09:47 CEST

Les autorités américaines ont arrêté un homme qui aurait conspiré pour bombarder un centre de données d’Amazon, qui, selon lui, “anéantirait environ 70% d’Internet”. Seth Aaron Pendley, 28 ans, a été arrêté après avoir reçu un faux engin explosif d’un agent infiltré du FBI et accusé d’une tentative malveillante de détruire un bâtiment avec un explosif.

Il a attiré l’attention du FBI après que quelqu’un ait signalé ses messages en ligne. S’il est reconnu coupable, Pendley pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison. Selon les chercheurs, l’objectif principal de Pendley était d’endommager le réseau de serveurs Web d’Amazon.

Je pensais qu’il y avait 24 bâtiments qui “géraient 70% d’Internet”, y compris les services utilisés par la CIA et le FBI, selon une conversation détaillée dans la plainte pénale contre lui. Amazon Web Services (AWS) joue un rôle très important dans l’Internet moderne, en hébergeant et en traitant les informations derrière de nombreux sites Web et services en ligne populaires.