Alex (L) et Evan (R) ont tous deux appelé une ambulance depuis leurs lits d’hôpital pendant une crise de drépanocytose (Photos : Alex Luke/.)

Une enquête révolutionnaire a révélé de «graves lacunes dans les soins» dans les soins aux patients drépanocytaires et des preuves d’attitudes sous-tendues par le racisme.

Le rapport a trouvé des preuves de soins de qualité inférieure pour les patients drépanocytaires admis dans les services généraux ou A&E, une faible sensibilisation à la drépanocytose parmi les professionnels de la santé et des exemples clairs de formation inadéquate et d’investissement insuffisant dans la drépanocytose.

Les résultats ne sont pas une surprise pour Alex Luke, un étudiant en ingénierie basé dans le West Yorkshire qui souffre de drépanocytose depuis sa naissance.

Alex dit à Metro.co.uk qu’il a connu des incidents répétés de mauvais soins et de mauvais traitements qu’il pense être influencés par des préjugés raciaux.

Une de ces expériences qui lui reste à l’esprit est lorsqu’il conduisait et qu’il a eu une crise aiguë soudaine de drépanocytose – qui provoque une « douleur inimaginable ».

« Je n’ai pas pu continuer le voyage, alors je me suis garé en toute sécurité sur le bord de la route et j’ai demandé une assistance médicale pour m’aider à contrôler la douleur osseuse insupportable et invalidante », explique Alex.

«On m’a aidé à monter dans un fauteuil roulant et à monter dans l’ambulance après environ 30 minutes d’attente. L’ambulancier a demandé à voir une pièce d’identité avant de me donner des médicaments. Heureusement, j’avais mon permis de conduire avec moi et je me suis donc conformé.

« Mais cela m’a fait me sentir aliéné et la situation dans son ensemble s’est révélée hostile et insensible. »

Alex dit que ce n’était que le début d’une terrible expérience. Il dit que le personnel de l’hôpital où il a été emmené avait également très peu d’informations sur son état.

« Ils ont même ignoré mon plan de soins médicaux et m’ont dit que cela ne fonctionnerait tout simplement pas dans cet hôpital », ajoute-t-il.

Les ambulanciers paramédicaux ont dit à Alex qu’il devait fournir une pièce d’identité avant de lui donner des analgésiques pour l’aider à surmonter sa crise de drépanocytose (Photo : Alex Luke)

« J’ai été étiqueté comme « recherchant un médicament » lorsque j’ai demandé un analgésique plus puissant. À cette époque, je me sentais comme un toxicomane plutôt que comme une personne normale à la recherche du bon médicament pour m’aider à surmonter une douleur chronique atroce.’

La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang qui affecte principalement les personnes d’origine africaine et caribéenne.

Les principaux symptômes de la drépanocytose sont l’anémie et des épisodes de douleur intense. La douleur survient lorsque les cellules changent de forme après la libération d’oxygène. Les globules rouges se collent alors les uns aux autres, provoquant des blocages dans les petits vaisseaux sanguins.

Ces épisodes douloureux sont appelés crise drépanocytaire. Ils sont traités avec des analgésiques puissants comme la morphine pour contrôler la douleur.

Le nouveau rapport du groupe parlementaire multipartite (APPG) sur la drépanocytose et la thalassémie, dirigé par le député Pat McFadden, a révélé des attitudes négatives envers les patients drépanocytaires, qui sont plus susceptibles d’être des personnes d’origine africaine ou caribéenne, et des preuves suggèrent que de telles attitudes sont souvent sous-tendues par le racisme.

L’enquête a également révélé que ces préoccupations ont conduit à une peur et à un évitement des hôpitaux pour de nombreuses personnes vivant avec la drépanocytose.

Les échecs dans les soins ont entraîné la mort de patients et les « accidents évités de justesse » ne sont pas rares, conduisant à un appel multipartite pour des changements urgents dans les soins aux patients drépanocytaires.

L’un des cas les plus notables examinés par l’APPG est le décès du patient drépanocytaire Evan Nathan Smith à l’hôpital universitaire de North Middlesex en avril 2019. Une enquête a révélé que la mort d’Evan n’aurait pas eu lieu sans l’échec des soins qu’il a reçus.

Evan Nathan Smith est décédé après avoir appelé une ambulance depuis son lit d’hôpital (Photo: Leigh Day/SWNS)

Tout comme Evan, Alex se souvient d’une époque où il se sentait si désespéré et impuissant qu’il a été obligé d’appeler le 999 et de demander une ambulance – alors qu’il était déjà sur un lit d’hôpital.

« Lorsque j’ai été admis dans un autre service, le bon traitement a été retardé au-delà de tout degré raisonnable ou acceptable », a déclaré Alex à Metro.co.uk.

«J’ai attendu plus de trois jours sans que le bon analgésique ne soit administré et souvent les infirmières ne me fournissaient que du paracétamol. C’est la même chose que de prendre du paracétamol pour une jambe cassée après une chute sévère.

«Ce qui aggrave ma situation, c’est que la douleur qui brise les os ne disparaît jamais, la douleur ne fait que s’intensifier et davantage de complications font surface – telles que des niveaux d’oxygène très bas, on peut à peine marcher sans s’évanouir. C’est ce qui a rendu cette situation très effrayante. Je commence à penser à ce qui pourrait arriver si mon endurance venait à s’épuiser à cause d’un manque de soins spécialisés et de médicaments.’

Après trois jours d’agonie, Alex sentit qu’il n’avait pas d’autre choix que d’appeler à l’aide.

« En raison d’une frustration extrême et d’une déficience des fonctions cérébrales à ce moment-là, l’idée d’appeler une ambulance m’est venue à l’esprit alors que je me disais – peut-être que l’ambulance pourrait simplement m’emmener dans un autre hôpital ou peut-être dans un service spécialisé quelque part, « , dit Alex.

«Malheureusement, même après avoir parlé au service d’urgence; On m’a informé qu’ils ne pouvaient rien faire et que l’hôpital était le meilleur endroit où aller.

« Le quatrième jour est arrivé et j’ai décidé de me décharger, en prenant le risque d’épuiser le strict minimum d’énergie qui me restait.

«J’ai appelé le taxi mais le chauffeur était tellement inquiet pour mon état – car je ne pouvais même pas m’asseoir correctement mais je suis juste tombé sur le siège arrière – alors le chauffeur n’est allé nulle part. Au lieu de cela, il a contacté la police à proximité qui m’a remis dans un fauteuil roulant à A&E où j’ai reçu des médicaments contre la douleur causée par les gaz.

Les expériences traumatisantes d’Alex ont conduit à une rupture totale de confiance – et il dit qu’il est urgent de revoir la façon dont la drépanocytose est abordée et la façon dont les patients sont soignés.

« J’ai une confiance extrêmement fragmentée en raison de la fragmentation du traitement et des soins envers les personnes atteintes de ce trouble chronique », déclare Alex.

«Certaines zones sont bien équipées pour gérer et soigner les personnes atteintes de cette maladie incurable, mais d’autres sont entourées de stigmatisation, d’autant plus que les médicaments nécessaires pour surmonter la douleur intense paralysante sont souvent contrôlés et ne peuvent être administrés que par des professionnels expérimentés dans un cadre clinique. .

« La triste réalité est que même les « professionnels seniors » manquent souvent d’une compréhension approfondie de la nature complexe de cette maladie – d’où le besoin de services spécialisés et de sensibilisation est une nécessité urgente. «

Il dit que les professionnels de la santé doivent mieux comprendre les impacts de cette maladie et avoir plus de compassion pour ceux qui luttent contre les effets chroniques de la maladie.

« Même un simple geste de sympathie peut sauver une vie », déclare Alex.

«Il existe un besoin urgent d’une réforme générale de l’ensemble du système de santé dans la gestion et le traitement des personnes atteintes de ce trouble. La sensibilisation est de la plus haute nécessité – non seulement dans un cadre clinique, mais dans la communauté dans son ensemble, en raison des complications qui découlent de ce trouble.’

John James, PDG de la Sickle Cell Society, commente : « Les conclusions de l’enquête sont épouvantables mais ne surprendront malheureusement pas de nombreuses personnes qui ont eu besoin d’une aide médicale urgente pour les symptômes de la drépanocytose.

« Ce rapport est un appel urgent à l’action et devrait constituer un tournant pour remédier à ces graves échecs de soins et garantir des améliorations attendues depuis longtemps. »

L’enquête est la première du genre car elle comportait des séances de témoignages oraux avec des témoignages de témoins experts, notamment des patients drépanocytaires, des soignants et des membres de la famille des patients, des cliniciens et des représentants des organismes de santé concernés et plus de 100 soumissions de preuves écrites de la part des principales parties prenantes.

L’état du racisme

Cette série est un regard en profondeur sur le racisme au Royaume-Uni.

Nous visons à examiner comment, où et pourquoi le racisme individuel et structurel affecte les personnes de couleur de tous les horizons.

Il est essentiel que nous améliorions le langage que nous avons pour parler du racisme et poursuivons les conversations difficiles sur les inégalités – même si elles vous mettent mal à l’aise.

Nous voulons avoir de vos nouvelles – si vous avez une histoire personnelle ou une expérience de racisme que vous aimeriez partager, contactez-nous : metrolifestyleteam@metro.co.uk

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();