Un homme qui a dit qu’il avait «99 problèmes mais un vax n’en est pas un» meurt de COVID-19 .

Les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux pour Stéphane Harmon, un fidèle de 34 ans de l’église Hillsong qui est décédé de COVID-19 après avoir publié des blagues sur la pandémie.

Harmon, diplômé du Hillsong College, est décédé mercredi après un combat d’un mois contre le coronavirus, rapporte The Daily Beast. Avant sa mort, il a partagé plusieurs publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles il semblait ne pas prendre la pandémie trop au sérieux.

(Crédit : médias sociaux/Harmon)

Il a fait des mèmes sur la confiance qu’il avait envers le Dr. Antoine Fauci.

“Quand vous ne pouvez pas faire confiance à la Bible parce qu’elle a été écrite par l’homme, mais vous faites confiance aux directives du CDC/Fauci parce qu’elles ont été écrites par l’homme”, a-t-il écrit. “C’est tout à fait logique.”

Quand vous ne pouvez pas faire confiance à la Bible parce qu’elle a été écrite par l’homme, mais vous faites confiance aux directives du CDC/Fauci parce qu’elles ont été écrites par l’homme. C’est tout à fait logique. pic.twitter.com/JqUeZGpr5w – Stephen Harmon (@stephenharmon) 26 mai 2021

Il a également fait la lumière sur les efforts de conformité des vaccins dans un tweet plus tôt ce mois-ci.

« Les « enquêteurs » sur les vaccins en porte à porte de Biden devraient vraiment être appelés témoins JaCovid. #keepmovingdork », a tweeté Harmon le 8 juillet. En juin, il a écrit : « SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES DE COURRIEL, JE ME SENS MAL POUR TOI, FILS. J’AI OBTENU 99 PROBLÈMES MAIS UN VAX N’EN EST PAS UN ! »

Mais juste un jour plus tard, Harmon a révélé à ses partisans qu’il avait reçu un diagnostic de COVID. Sa situation s’est détériorée quelques jours plus tard lorsqu’il a révélé qu’il était « au maximum d’oxygène » et « avait du mal à fonctionner ».

L’une des plus grandes leçons que j’ai apprises au cours de ce voyage covid est la suivante, lorsque vous vous trouvez dans une position où la foi est tout ce qui vous reste, il y a une profondeur de confiance et de paix qui vient parce que vous découvrez qu’il n’y a pas d’autre option que choisir la foi et la joie dans les épreuves. – Stephen Harmon (@stephenharmon) 9 juillet 2021

Ses mises à jour se sont poursuivies alors qu’on lui a diagnostiqué une pneumonie bactérienne au milieu de son infection au COVID. La semaine dernière, Harmon a noté que sa santé s’était dégradée et qu’il avait du mal à respirer. Il a dit qu’il était sur “le maximum d’oxygène qu’ils peuvent me donner”.

« Je suis bouleversé par la gentillesse dont beaucoup d’entre vous ont fait preuve au cours de ces trois dernières semaines », a-t-il déclaré.

Je suis bouleversée par la gentillesse dont vous avez été si nombreux ces trois dernières semaines. Vous n’avez aucune idée, vraiment, de ce que signifie chaque texte, dm, txt vocal, vidéo ou appel FaceTime pour prier. Je suis désolé si je ne vous ai pas répondu, cela me vide de beaucoup d’énergie même pour envoyer des SMS. – Stephen Harmon (@stephenharmon) 17 juillet 2021

Dans son dernier tweet du 21 juillet, Harman a demandé à ses partisans de prier pour lui avant d’être intubé.

« S’il vous plaît, priez tous, ils veulent vraiment m’intuber et me mettre sous ventilateur.

“Même les moindres mouvements et mon rythme cardiaque monte en flèche et ma dépendance à l’oxygène augmente”, a-t-il tweeté.

Je choisis de me soumettre à l’intubation, j’ai combattu cette chose aussi dur que possible, mais malheureusement, il a atteint un point de choix critique et même si je déteste devoir faire cela, je préfère que ce soit par volonté plutôt que par procédure d’urgence forcée . Je ne sais pas quand je vais me réveiller, s’il vous plaît priez », a-t-il écrit.

(Crédit : Harmon/réseaux sociaux)

Je choisis de me soumettre à l’intubation, j’ai combattu cette chose aussi dur que possible, mais malheureusement, il a atteint un point de choix critique et même si je déteste devoir faire cela, je préfère que ce soit par volonté plutôt que par procédure d’urgence forcée . ne sais pas quand je vais me réveiller, s’il vous plaît priez. – Stephen Harmon (@stephenharmon) 21 juillet 2021

Brian Houston, président de la méga-église Hillsong, a confirmé la mort d’Harmon sur Instagram.

« Stephen n’était qu’un jeune homme d’une trentaine d’années. Il était diplômé du Hillsong College et une partie vitale de notre église en Californie. Il était l’une des personnes les plus généreuses que je connaisse et il avait tellement de choses devant lui. Il se présentait toujours aux matchs de soccer de nos petits-enfants et il manquera à tant de gens. SE DÉCHIRER.”

Houston a déclaré dans un post de suivi que Harmon “était l’une des personnes les plus généreuses que je connaisse et il avait tellement de choses devant lui”.

La mort d’Harmon a incité les utilisateurs des médias sociaux à encourager les autres à prendre le vaccin COVID.

“SE DÉCHIRER. Merci de faire vacciner tout le monde. C’est trop tragique. Une jeune vie perdue bien trop tôt », a écrit un utilisateur d’Instagram dans une réponse à la publication de Houston.

Houston a également partagé la nouvelle de la mort d’Harmon sur Twitter, et bien que le message ait rencontré des réponses mitigées de la part de personnes pro-vax, beaucoup ont critiqué le pasteur pour ne pas avoir exhorté les membres de l’église à prendre le jab.

Ben vient de nous faire part de la terrible nouvelle que notre ami bien-aimé, Stephen Harmon, est décédé de Covid. Déchirant. – Brian Houston (@BrianCHouston) 22 juillet 2021

« Assez déchirant d’avoir fait des vaccinations dans votre église frauduleuse ? Arrêtez de tuer des gens pasteur. Dites-leur de se faire vacciner. Faites quelque chose de bien avec tout ce pouvoir que vous avez au lieu de simplement prendre leur argent pour votre style de vie », a commenté un utilisateur sous le post de Houston.

Un autre a écrit : « Je suis désolé pour votre perte. Dieu a fait les cerveaux et l’intellect ; qui sont devenus la science et la médecine, entre autres. Se faire vacciner n’est pas un affront contre la foi. C’est la gratitude pour toutes les choses glorieuses que Dieu nous a données et la foi en ses messagers et ses œuvres à travers les autres.

Un troisième a ajouté : « C’est une nouvelle déchirante. Et cela arrivera encore et encore si les gens ne se font pas vacciner. S’il vous plaît, défendez la vie humaine. S’il vous plaît, ne laissez pas la mort de Stephen Harmon être vaine. Merci de vous faire vacciner contre le Covid-19. »

Un autre utilisateur a noté : « Les virus ne souffrent pas les imbéciles avec plaisir, et être arrogant et imprudent en plus semble attirer leur attention. Un récit édifiant pour ceux qui pensent encore penser alors qu’ils pensent comme Stephen Harmon.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !