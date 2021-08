Un homme qui a tué une ex-petite amie enceinte se représente dans un meurtre de flic .

Markeith Loyd (à gauche) se représente contre des accusations de meurtre suite à la mort du lieutenant Debra Clayton (à droite) (Photos: Law & Crime)

Un homme qui a été reconnu coupable du meurtre de son ex-petite amie enceinte se défend contre les accusations d’avoir assassiné un policier. Markeith Loyd, 45 ans, n’a que ses anciens avocats comme avocat suppléant dans le procès sur la mort du lieutenant Debra Clayton.

Loyd avait déjà été reconnu coupable et condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa petite amie Sade Dixon.

Les notes du tribunal lundi du comté d’Orange, en Floride, obtenues par Law & Crime, se lisent comme suit: “T Lenamon et T Marrero de l’avocat doivent rester en tant qu’avocats suppléants”. Le tribunal n’a pas conclu que les avocats sont incompétents pour agir en tant qu’avocats inscrits au dossier.

Loyd a tué Dixon et a tenté de tuer son frère en décembre 2016. Il a eu plusieurs chances de quitter les lieux mais a commencé à tuer Dixon, selon les procureurs.

Alors que Loyd était en fuite environ un mois après avoir tué sa petite amie, Clayton l’aurait confronté à un Walmart. Loyd a abattu le lieutenant de police et a apparemment déclaré qu’il avait agi en état de légitime défense.

“Le suspect fait une boucle en arrière tout en tirant simultanément une arme de poing de sa taille et en se mettant à couvert derrière l’un des piliers en béton”, ont indiqué des documents.

Clayton a sorti sa propre arme, mais Loyd aurait tiré trois coups de feu et frappé Clayton à la hanche. Même après la chute de Clayton, Loyd aurait continué à tirer jusqu’à ce qu’elle meure au sol.

“Le suspect laisse maintenant le sergent Clayton allongé sur le dos et court vers un véhicule à deux portes garé dans la rangée adjacente et quitte nonchalamment la zone”, indiquent les documents.

Dans le procès sur la mort de sa petite amie, Loyd a témoigné qu’elle l’avait confronté avec une arme à feu pendant leur dispute. Cependant, Dixon a laissé tomber l’arme avant que son petit ami ne l’assassine.

