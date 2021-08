Un homme qui gagnait 170 euros par mois devient millionnaire et ruine sa vie, comment est-ce possible ? | Vie

Loren Krytzer avait été malchanceux dans la vie, jusqu’à ce que la couverture de son chat fasse de lui un millionnaire. Et puis le cauchemar a commencé…

Nous connaissons de nombreux cas de comment l’argent peut ruiner votre vie, mais l’exemple de Loren Krytzer est plus courant qu’il n’y paraît : les gens qui s’enrichissent du jour au lendemain, et ils ne savent pas comment gérer cet argent, au point de vivre pire que lorsqu’ils étaient pauvres.

Comme nous le dit notre collègue Carlos Ferrer-Bonsoms dans Business Insider, Loren Krytzer fait partie de ces personnes à qui la vie n’avait pas souri.

Perdu une jambe dans un accident de voiture, et ces dernières années, il avait survécu en vivant avec sa femme dans une hutte, avec une indemnité d’invalidité de 200 $ par mois, seulement 170 euros par mois.

Mais tout a changé lorsqu’il a regardé une émission d’enchères à la télévision et a découvert qu’ils avaient payé un millionnaire pour une couverture indienne très semblable à celle qu’elle avait héritée de sa grand-mère, et qu’il utilisait son chat.

La couverture de sa grand-mère était en fait une relique des Indiens Navajo tissée au 19ème siècle, très apprécié des collectionneurs. Loren Krytzer a pu le vendre pour 1,5 million de dollars.

Du jour au lendemain, il était devenu millionnaire. Et là, les problèmes ont commencé.

La première grosse erreur de Loren Krytzer a été dépenser la plupart de cet argent, plutôt que de l’investir ou de l’économiser.

On ne peut le lui reprocher : il était pauvre et ses achats étaient destinés aux nécessités de base. Mais je n’aurais pas dû payer en liquide. Acheté une maison de 250 000 $, une voiture, et il a donné de l’argent à ses enfants.

C’est alors que la malheureuse Loren a découvert l’un des effets secondaires de la richesse : vous devez payer des impôts et une assurance habitation et automobile, entre autres. Aussi en gagnant autant d’argent, cessé de recevoir l’aide aux personnes handicapées.

Et pour couronner le tout la famille: ses enfants se sont fâchés contre lui parce qu’ils ont dit qu’il avait beaucoup d’argent et qu’il ne voulait pas le leur donner.

Apparu des parents à qui je n’avais pas parlé depuis des années: « J’ai eu des gens qui m’appelaient et me dérangeaient », explique Krytzer. “Des gens que vous n’avez pas vus depuis des années, des membres de votre famille qui ne vous parlent pas… Vous gagnez de l’argent et ils disent : ‘Où est ma part ?'”

Cela a créé pour lui une situation stressante, aggravée par le fait qu’il n’avait pas de travail et que son argent s’épuisait.

Malgré tout, Krytzer reconnaît que il ne regrette pas son ancienne vie. Être millionnaire peut vous causer beaucoup de problèmes, mais pire encore, vivre avec 170 euros par mois…