Un homme qui revendique une relation avec George Floyd suggère un effort au jury de Dox Rittenhouse – RedState

Un homme qui se fait appeler le neveu de George Floyd a fait sensation avec une vidéo troublante parlant des jurés du procès de Kyle Rittenhouse.

Cortez Rice – qui a déjà prétendu être le neveu de Floyd et a été impliqué dans des manifestations – a publié une vidéo parlant de ce qui semblait être un effort pour prendre des photos du jury lors du procès de Rittenhouse, vraisemblablement dans le but de les identifier.

Le neveu de George Floyd, Cortez Rice, affirme qu’il connaît des personnes prenant des photos de jurés lors du procès de Kyle Rittenhouse à Kenosha, Wisconsin. Son objectif est de doxer les jurés s’ils ne les condamnent pas. pic.twitter.com/uwLuV2ftfV – John Curtis (@Johnmcurtis) 7 novembre 2021

« Je ne vais même pas nommer les personnes que je connais qui sont en place … dans le procès de Kenosha », a déclaré Rice dans la vidéo. « Mais il y a des caméras là-dedans. C’est définitivement des caméras là-dedans. Il y a certainement des gens qui prennent des photos des jurés et tout comme ça. Nous savons ce qui se passe, donc nous avons besoin des mêmes résultats, mec. Justice pour Daunte Wright. Justice pour…”

Rice a également participé à une manifestation devant ce qu’ils pensaient être le domicile d’un juge qui avait statué contre les caméras dans la salle d’audience dans le cas de Daunte Wright qui a été tué dans une fusillade par un policier à Brooklyn Center, Minnesota. Il n’est même pas certain qu’ils aient eu la bonne maison.

Ils ont également déclaré que cette « manifestation » était un « essai » et qu’ils seraient à nouveau là pour gâcher leur « dîner du privilège blanc » à moins qu’ils n’obtiennent ce qu’ils voulaient pic.twitter.com/RaGVEDa5TO – AntifaWatch (@AntifaWatch2) 7 novembre 2021

Le juge dans cette affaire a décidé de ne pas autoriser la couverture vidéo ou audio du procès et les personnes agitées étaient en colère contre cette décision.

Julio Rosas, qui travaille pour notre publication sœur Townhall, a été sur le terrain pour couvrir le procès de Rittenhouse et il dit qu’il n’a vu personne prendre des photos du jury, mais il note que c’est une préoccupation évidente, si c’est vrai, cela doit être enquêté.

J’étais dans la salle d’audience vendredi et je n’ai pas vu une telle activité, mais cela doit être examiné car des jurés potentiels ont déclaré lundi qu’ils craignaient pour leur sécurité / que leur identité soit révélée. Il pourrait parler beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c’est une affirmation très sérieuse. https://t.co/qjeMuG3JWs – Julio Rosas (@Julio_Rosas11) 7 novembre 2021

Rosas a déclaré que le jury était préoccupé par la révélation de leur identité.

Ce genre de chose peut avoir un effet sur le jury même s’il n’y a pas de réelle tentative physique pour le doxer ou faire quoi que ce soit de plus. S’ils croient qu’ils sont menacés, cela pourrait être suffisant pour les intimider potentiellement dans un verdict de culpabilité s’ils pensent qu’un verdict de non-culpabilité va les mettre en danger ou faire éclater la ville. Le jury dans cette affaire n’est pas séquestré, bien qu’évidemment on lui ait sans doute conseillé de ne rien écouter ayant à voir avec l’affaire.

Nous avons déjà vu que le procès ne s’est pas bien passé pour l’accusation, l’accusation alléguant dans ses déclarations liminaires que Rittenhouse poursuivait Joseph Rosenbaum alors que c’était l’inverse. Ensuite, les témoins à charge ont fourni des preuves qui ont fondamentalement implosé le dossier de l’accusation et ont davantage soutenu l’autodéfense de la part de Rittenhouse.

Il est donc très probable que si le jury examine cela honnêtement, il y aura un acquittement. Mais si nous espérons préserver ce droit à un procès équitable, nous devons protéger leur capacité à rendre un verdict équitable et nous assurer qu’il n’y a aucun effort pour les influencer ou les menacer. C’est un problème lorsqu’ils doivent faire face non seulement aux faits de l’affaire, mais aussi à des menaces potentielles pour eux-mêmes et leur communauté.