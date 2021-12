Un homme reconnu coupable du meurtre du père de Michael Jordan reçoit une mise à jour sur sa libération conditionnelle

Un homme qui a été reconnu coupable du meurtre du père de Michael Jordan il y a près de trois décennies devrait être libéré sur parole en août 2024. Mais mardi, un panel de l’État de Caroline du Nord a déclaré que sa libération conditionnelle avait été annulée, selon l’Associated Press. En 2020, la Commission de surveillance post-libération et de libération conditionnelle a annoncé que Larry M. Demery serait libéré dans le cadre d’une entente selon laquelle il participerait à un programme scolaire et professionnel. À l’origine, Demery devait sortir de prison en août 2023.

La commission n’a donné aucune raison pour l’annulation de la libération conditionnelle de Demery, mais a déclaré que « l’accord a été résilié » avec effet immédiat. Demery purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre au premier degré de James Jordan en 1993. Il fera l’objet d’une nouvelle demande de libération conditionnelle le 15 décembre 2023. Demery, 46 ans, purge actuellement sa peine dans une prison à sécurité minimale de Lincoln. Comté, Caroline du Nord. Depuis 2001, Demery a enregistré 19 infractions, dont deux pour « possession de substance » plus tôt ce mois-ci.

James Jordan a été tué en juillet 1993 et ​​Demery ainsi que Daniel A. Green ont été reconnus coupables du meurtre. Demery a témoigné que Green était le déclencheur et que les deux hommes avaient 18 ans à l’époque. James Jordan dormait dans sa voiture le long d’une route d’accès à l’US Highway 74 avant d’être tué. Son corps a été retrouvé dans un marais de Caroline du Sud 11 jours plus tard.

Demery a plaidé coupable et a été condamné à la prison à vie plus 40 ans. Il a été condamné en 2008 à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Green purge également une peine d’emprisonnement à perpétuité. Michael Jordan a parlé de son père dans la série documentaire The Last Dance en 2020 et est devenu très émotif.

« Il était mon rocher. Vous savez, nous étions très proches. Il me donnait constamment des conseils », a déclaré Jordan, selon Entertainment Tonight. « Je me souviens qu’en troisième, j’ai été suspendu trois fois en un an, et mon père m’a pris à part cet été-là et m’a dit : ‘Ecoute, tu n’as pas l’air d’aller dans la bonne direction. tu veux faire toutes ces bêtises, tu peux oublier le sport. Et c’est tout ce que j’avais besoin d’entendre. « À partir de ce moment-là, c’était comme une vision en tunnel, et je n’ai jamais eu d’ennuis à partir de ce moment-là. »