Un homme recrée le steak doré de 1 500 £ de Salt Bae à la maison pour 65 £

Économisez 1 385,78 £ avec une version maison (Photo: TikTok/ @HarrisonWebb97/ Instagram/ MissDLloyd)

Il est sûr de dire que le nouveau restaurant londonien de Salt Bae a récemment fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons.

Premièrement, les gens ont été choqués par les prix exorbitants de son nouveau site de Knightsbridge – avec des steaks à quelques centaines de livres chacun.

Ensuite, le restaurateur est revenu sous les projecteurs après que des personnes aient accusé le lieu de « supprimer » les mauvaises critiques en ligne.

Si vous voulez toujours goûter à l’action, mais que vous n’êtes pas prêt à casser votre tirelire, n’ayez crainte. Un Londonien a révélé comment vous pouvez recréer le steak doré à 1 500 £ de Salt Bae à la maison – pour seulement 65 £.

La star de TikTok et YouTube, Harrison Webb, a essentiellement fait le travail acharné pour nous, en recherchant comment réaliser certains de ses plats signature – à une fraction du prix.

Pour commencer, Harrison achète du beurre pour 2 £, du thym pour 70 pence et de l’ail pour 60 pence, avant de se rendre chez le boucher et de ramasser une côte de bœuf de 1,4 kg (qui est un steak de tomahawk avec la côte coupée) pour 32,92 £.

Deux paquets de feuilles d’or lui ont également coûté 28 £ au total.

Une fois que tous les ingrédients sont prêts, Harrison explique la méthode simple pour le steak.

‘Salez-le. Le saisir. Arrosez-le. Terminez ensuite au four. Laissez-le reposer pendant que vous le recouvrez d’or », dit-il dans le clip.

Le repas fait maison ne coûte que 64,22 £ au total, ce qui le rend moins cher à 1 385,78 £ que la version Nusr-Et.

Plus de nourriture



Et les utilisateurs de TikTok ont ​​rapidement donné leur avis sur la différence de prix considérable.

Une personne a répondu: « En gros, les gens paient 1 400 £ de plus juste pour que Salt Bae mette du sel sur leurs steaks qui coulent le long de son bras. »

Un autre a ajouté: « Ce sel coûte 1 400 £. »

Alors que quelqu’un plaisantait: « N’oubliez pas les frais de service de 100 000 £. »

Bien que d’autres aient souligné que Salt Bae aime utiliser du bœuf wagyu, qui coûte généralement plus cher que le bœuf ordinaire.

Mais il semble que ce ne soit pas vraiment une excuse non plus, car Aldi était connu pour vendre des steaks de wagyu dans le passé pour moins de 10 £.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Une femme choquée de trouver une pomme de terre entière dans un sac de chips Aldi



PLUS : Lidl vend une tartinade de biscuits à la citrouille et aux épices qui ressemble à une variante de Biscoff



PLUS : Que faire des graines de citrouille après Halloween

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();