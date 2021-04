Un homme retrouvé mort au volant d’une voiture à l’extérieur d’Asda à Birmingham

La découverte tragique a été faite par les services d’urgence qui ont été appelés au supermarché de Great Barr (Photo: BPM Media)

Un homme a été retrouvé mort au volant d’une voiture devant un magasin Asda à Birmingham.

La découverte tragique a été faite par les services d’urgence qui ont été appelés jeudi au supermarché de Great Barr.

Un passant avait rapporté avoir vu un homme qui «semblait inconscient» à l’intérieur d’un véhicule vers 18 heures hier soir.

La police, les ambulanciers et les pompiers se sont rendus sur place et ont trouvé l’homme, qui a été déclaré mort sur les lieux. Les agents ne considèrent pas la mort comme suspecte.

La voiture était couverte d’une bâche verte et une petite zone autour d’elle était bouclée, a rapporté BirminghamLive.

Les acheteurs pouvaient encore être vus arriver et repartir comme d’habitude, le supermarché restant ouvert.

Un porte-parole de la police des West Midlands a déclaré: “ La police et les ambulanciers ont été appelés au parking d’Asda Queslett à 18 heures aujourd’hui à la suite d’inquiétudes concernant un homme qui semblait inconscient à l’intérieur d’un véhicule.

“ Il est rapidement devenu clair qu’il n’y avait rien à faire pour sauver l’homme.

«On ne pense pas que sa mort soit suspecte.

