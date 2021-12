Un homme se fait passer pour un joueur des Patriots dans le but de vendre des bagues du Super Bowl de Tom Brady

Le gouvernement fédéral affirme qu’un homme du New Jersey a réussi à se faire passer pour un joueur des New England Patriots dans le cadre d’un plan élaboré visant à obtenir et à vendre des bagues du Super Bowl gravées avec Tom Brady‘Le nom de.

Les procureurs fédéraux disent que l’homme derrière le stratagème a 24 ans Scott Spina … et il a conclu un accord avec les autorités, plaidant coupable à 5 chefs d’accusation.

Le gouvernement fédéral affirme que Spina a commencé à préparer le projet en 2017, lorsqu’il a acheté une bague du Super Bowl 51 à un joueur des Patriots avec au moins un chèque sans provision, puis a vendu la bague pour 63 000 $ à un courtier californien spécialisé dans les bagues de championnat.

Les procureurs affirment que Spina a non seulement retiré la bague du joueur, mais a également reçu d’autres informations lui permettant de se faire passer pour le joueur, lui permettant d’acheter des bagues similaires (mais légèrement plus petites) destinées aux familles des joueurs de la société qui a fabriqué les bagues SB.

Se faisant passer pour l’ancien joueur des Patriots – identifié uniquement comme JT dans les documents judiciaires – les procureurs affirment que Spina a commencé à commander 3 bagues du Super Bowl LI « famille et ami » avec le nom « Brady » gravé sur chacune, qu’il a faussement prétendu être des cadeaux pour Le bébé de TB12.

Les autorités disent que le vrai Tom n’a jamais autorisé les bagues… et Spina a comploté pour les retourner pour un gros salaire.

Selon les procureurs, Spina a conclu un accord avec le courtier en bagues de Cali pour lui vendre les 3 bagues Brady gravées pour 81 500 $… l’histoire Spina tournait.

Les autorités affirment que Spina a pivoté et a vendu les bagues Brady gravées à une maison de vente aux enchères pour 100 000 $ … et des mois plus tard, l’une de ces bagues s’est vendue aux enchères pour 337 219 $.

Les procureurs affirment que Spina a admis avoir fraudé le courtier en bagues en lui disant que les bagues « avaient été commandées pour Tom Brady directement … pour certains membres de la famille » et s’était fait passer pour l’ancien joueur des Pats pour acheter les bagues gravées.

Le gouvernement fédéral a déclaré que Spina avait accepté de plaider coupable des 5 chefs d’accusation de crime retenus contre lui – 3 chefs de fraude électronique et 1 chef chacun de fraude postale et d’usurpation d’identité aggravé – et il encourt jusqu’à 92 ans de prison fédérale.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, les procureurs ont déclaré que Spina avait accepté de rembourser l’ancien joueur des Pats qui lui avait vendu sa bague du Super Bowl et d’autres souvenirs.