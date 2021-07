Un homme secouru dans la nature sauvage de l’Alaska après avoir passé une semaine à repousser un ours .

L’homme a combattu un ours alors qu’il était bloqué en Alaska (.)

Un homme échoué a réussi à survivre dans la nature sauvage de l’Alaska malgré le harcèlement d’un grizzly chaque nuit pendant une semaine.

L’homme, dans la cinquantaine ou au début de la soixantaine, a été traîné jusqu’à la rivière par l’ours, mais il a repoussé l’animal et s’est échappé.

Il a finalement été secouru lorsqu’un hélicoptère d’urgence l’a vu faire un signe de la main à côté d’un panneau SOS, a rapporté le New York Times.

Il a déclaré aux sauveteurs, qui l’ont trouvé le 16 juillet, qu’il avait été constamment harcelé par l’ours.

Le copilote de sauvetage, le lieutenant-commandant Jared Carbajal, a déclaré: «À un moment donné, un ours l’avait traîné jusqu’à la rivière.

— Il avait un pistolet. Il a dit que l’ours revenait toutes les nuits et qu’il n’avait pas dormi depuis quelques jours.

Les équipes d’urgence sont arrivées sur l’homme, dont l’identité n’a pas été divulguée, juste à temps car il ne lui restait que deux cartouches dans son arme.

Il a été découvert qu’il avait un torse meurtri et une jambe blessée, mais était en bonne santé par ailleurs.

Le grizzli est revenu tous les soirs pendant une semaine (.)

Le copilote, le lieutenant jg AJ Hammac, a ajouté: «Il avait un peu de mal. Quand nous sommes revenus, il était à quatre pattes et brandissait un drapeau blanc.

Le commandant Carbajal a poursuivi: “Il a dit:” Hé, il y a un gars là-bas et il nous fait signe. J’ai dit: “Est-ce qu’il agite d’une main ou des deux mains?”

— J’ai bien dit, c’est généralement un signe de détresse.

Les amis de l’homme avaient initialement signalé sa disparition aux garde-côtes lorsqu’il n’était pas rentré chez lui à Nome, dans l’ouest de l’Alaska.

Les équipes d’urgence l’ont finalement ramené à Nome et il y a été soigné par des médecins.

