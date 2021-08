Un homme simule son propre enlèvement et s’enfuit avec 1,15 million de dollars en Bitcoin de ses clients

Source : AdobeStock / Bavorndej

Le chef du plus grand organisme d’application de la loi du Venezuela a déclaré qu’un courtier en crypto semble avoir simulé son propre enlèvement dans le cadre d’une tentative audacieuse de disparaître avec quelque 1,15 million de dollars des fonds bitcoin (BTC) de ses clients.

Selon El National et un post Instagram de Douglas Rico, le chef du Corps des enquêtes criminelles et criminelles scientifiques (CICPC, traduisible par l’Organe d’enquête scientifique, criminelle et criminelle), le courtier, Andrés Jesús Dos Santos Hernández, est un « conseiller financier » de 23 ans qui avait accès aux jetons de ses clients et les gardait dans des portefeuilles au échange de cryptage Binance.

Mais Rico a raconté qu’Hernández avait affirmé qu’il avait été kidnappé et menacé, ne lui laissant d’autre choix que d’accéder aux portefeuilles, de retirer les fonds vers “une gamme de portefeuilles différents” appartenant à ses agresseurs.

Mais Rico a indiqué que le CICPC, qui dépend du ministère de la justice , n’achetait pas la réclamation de Hernandez et que le courtier était maintenant en fuite. L’agence veut porter des accusations de blanchiment d’argent et de fraude contre Hernández, a ajouté Rico.

L’année dernière, un utilisateur de Binance originaire du Venezuela aurait été victime d’une arnaque sur un énorme BTC 91 (4,36 millions de dollars). Criptonoticias a rapporté qu’un Vénézuélien de 29 ans résidant aux États-Unis avait été amené à remettre ses jetons sur les conseils d’un imposteur se faisant passer pour le PDG de Binance Changpeng “CZ” Zhao.

Le faux CZ avait vu une image que l’homme avait publiée en ligne, montrant son jeune fils vendant de la limonade et des biscuits pour BTC, et a entamé une conversation – c’était une conversation qui s’est finalement terminée avec le faux CZ qui a parlé à l’homme d’une nouvelle application. offert des récompenses pour les transactions de portefeuille à portefeuille.

L’homme a dûment téléchargé l’application. Mais il s’est avéré qu’il s’agissait d’un méchant malware qui a fini par transférer vos fonds de votre compte vers un portefeuille contrôlé par l’escroc.

