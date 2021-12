Un homme terrorise une salle d’arcade locale et écrase des machines anciennes

Une salle d’arcade et un bar de la Nouvelle-Orléans ont été cambriolés au cours du week-end, causant des dommages aux bornes d’arcade vintage et à d’autres équipements pour un montant total de 30 000 $ à 50 000 $, rapporte Kotaku. L’agresseur aurait été membre de Sea Cave pendant une courte période et se serait fait appeler « Le Loup ».

Selon un article publié par Sea Cave Arcade sur Facebook, l’incident a commencé vers 19h30 dimanche soir après que le propriétaire de l’arcade Judah Lea a confronté un homme qui vandalisait l’une des bornes d’arcade avec des autocollants. Lorsqu’on lui a demandé de partir, l’homme a proféré des menaces de violence contre les propriétaires et les autres clients présents, tout en exigeant le remboursement de sa cotisation. Léa s’exécuta et lui demanda de partir.

Une fois dehors, l’homme aurait sorti un couteau qu’il aurait utilisé pour menacer les gens avant de s’éloigner. Il est rapidement revenu pour mettre un cadenas sur la porte pour piéger les employés et les clients à l’intérieur du bâtiment et a brisé l’une des portes vitrées. Les clients et le personnel qui ont été témoins de l’événement ont déclaré que l’homme proférait des menaces, notamment en disant qu’il possédait un fusil d’assaut. Ceux qui se trouvaient à l’intérieur se sont échappés par une porte dérobée et ont appelé la police, mais l’homme était parti avant leur arrivée.

L’homme est de nouveau revenu à l’arcade plus tard dans la nuit, après que tout le monde ait quitté les lieux pour la nuit. Il a commencé à casser des vitres, mais est de nouveau parti avant l’arrivée des flics. Il est revenu une troisième fois, cette fois en causant des dommages majeurs au contenu de l’arcade, brisant tous les écrans et moniteurs de l’armoire qu’il pouvait trouver. Il a également cassé le compteur électrique et le compteur de gaz, et vandalisé les serrures avec de la colle.

Les propriétaires de la barcade ont lancé un avertissement concernant l’homme sur Facebook, affirmant qu’ils l’avaient suivi dans toute la ville mais qu’il n’avait pas encore été appréhendé. L’homme est revenu une fois de plus tard lundi soir, comme l’a rapporté Nola.com, lorsqu’un petit groupe d’habitués de Sea Cave s’était réuni au bar pour aider à nettoyer. Selon des témoins sur place, l’homme brandissait une arme à feu et criait : « Dites-leur de fermer. Je suis un cartel. »

L’homme, qui a maintenant été identifié comme Mitchell S. McNeely IV, a finalement été appréhendé par la police cette nuit-là vers 23 h 45 et a été inculpé de voies de fait graves, de simple dommage à la propriété, de méfait criminel et de séquestration.

Sea Cave a maintenant un long chemin à parcourir pour restaurer l’arcade, la plupart des armoires endommagées ayant été peintes à la main et restaurées par le propriétaire Judah Lea lui-même. Lea a lancé un GoFundMe pour aider à couvrir tous les coûts qui ne seront pas couverts par l’assurance, ainsi que pour aider à garder le personnel payé pendant la fermeture de la salle d’arcade. L’arcade est également ouverte aux dons de matériel spécialisé, de nombreuses machines endommagées contenant des pièces rares qui ne sont plus en production.