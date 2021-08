Un homme tombe à mort au concert de Dead & Company

Un homme est décédé après être tombé à MORTS & COMPAGNIELe concert de vendredi soir (20 août) à Flushing, New York.

Selon le Daily News, l’homme – qui serait un résident de Brooklyn dans la quarantaine – est tombé d’un balcon de l’étage supérieur au béton ci-dessous pendant l’entracte de l’émission.

“Il a tenté un body flip, est tombé et a atterri sur le balcon en contrebas”, a déclaré une source policière au Nouvelles quotidiennes. L’homme a été transporté à l’hôpital presbytérien de New York dans le Queens, où il est décédé.

Un chauffeur travaillant à l’extérieur de Citi Field a déclaré au New York Post qu’il avait vu l’homme « basculer » avant de tomber et de s’écraser au sol.

“Il ne réagissait pas et il a heurté le sol la tête la première. Il n’y avait aucun moyen de survivre”, a déclaré le conducteur. “Il était bien trop ivre. On pouvait le sentir. Son frère est descendu et a découvert qu’il avait sauté. Son frère était avec lui. Il pleurait.”

MORTS & COMPAGNIELa tournée de a débuté le 16 août à Raleigh, en Caroline du Nord, et se poursuivra jusqu’à Halloween, avec un stand de trois nuits à l’emblématique Hollywood Bowl les 29, 30 et 31 octobre. La tournée de 31 dates comprend également deux nuits à Boston (2 septembre et 3 septembre), deux nuits au Wrigley Field de Chicago (17 septembre et 18 septembre) et deux nuits à Denver (22 octobre et 23 octobre), entre autres.

MORTS & COMPAGNIE a été formé en 2015 lorsque le MORTS RECONNAISSANTS‘s Mickey Hart, Bill Kreutzmann et Bob Weir s’est associé à l’artiste et au musicien John Mayer, FRÈRES ALLMAN‘ bassiste Oteil Burbridge, et ADIEU et RAT-DOG claviériste Jeff Chimenti. Le résultat a été l’un des groupes de tournée les plus réussis de la décennie. Depuis sa formation, le groupe a effectué six tournées, jouant devant 3,4 millions de fans, et est devenu un numéro de stade record. Ayant tourné régulièrement depuis ses débuts en 2015, le groupe a rapporté 255,5 millions de dollars et vendu 2,8 millions de billets sur 149 spectacles signalés.

MORTS & COMPAGNIE a été la vedette de stades emblématiques à travers le pays, notamment Folsom Field, Autzen Stadium, Citi Field, Fenway Park et Dodger Stadium. De plus, le groupe a battu le record de fréquentation des concerts de Wrigley Field.

Entre les visites, MORTS & COMPAGNIE organise son assemblée annuelle “Jouer dans le sable” vacances de concert dans les Caraïbes tout compris au Mexique et comprend trois nuits de MORTS & COMPAGNIE jouer sur une plage intime. En raison de la demande écrasante des fans, un deuxième week-end a été ajouté à Playing in the Sand de 2022. Les deux week-ends sont complets.



