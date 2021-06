Un homme transforme la cuisine pour 170 £ en utilisant de la peinture et un sèche-cheveux à 3 £ .

Les changements simples font une grande différence. (Photo : Nick Richards)

Dans une maison en location, il peut être difficile de faire en sorte que l’endroit soit le vôtre, mais un homme a trouvé une solution pour mettre à jour sa cuisine sans apporter de changements majeurs.

Nick Richards, 23 ans d’Essex, est un YouTuber et un employé à temps partiel du commerce de détail. Il n’avait qu’un petit budget mais était déterminé à refaire sa cuisine pour la rendre plus légère et plus moderne.

“Notre cuisine a été installée il y a environ six ans par notre conseil local et nous avons en fait eu la possibilité de choisir à quoi nous voulions qu’elle ressemble”, a déclaré Nick à la communauté d’économie d’argent LatestDeals.co.uk.

« À l’époque, nous avions opté pour un meuble effet bois foncé avec des plans de travail crème, des carreaux crème et des murs crème.

« Nous voulions refaire la cuisine parce que nous voulions quelque chose de plus à notre goût et d’un peu plus moderne et frais. Parce que nous vivons dans une maison du conseil, nous n’avons pas la permission de changer quoi que ce soit physiquement, donc tout est fait à 100% de manière cosmétique et réversible.

Ce par quoi Nick devait commencer. (Photo : Nick Richards)

Nick dit que la motivation principale du nouveau projet de cuisine était d’éclairer l’espace. Il dit que la conception précédente avec des armoires en noyer la rendait assez sombre.

Il a décidé de faire quelques changements simples mais efficaces – les carreaux sont passés de crème au gris avec un coup de peinture, les plans de travail sont passés de crème à un effet bois avec DC Fix et les armoires en bois sombre ont été appliquées en blanc DC Fix, avec l’argent les poignées sont remplacées par de nouvelles poignées noires élégantes.

« L’idée d’utiliser DC Fix pour couvrir les armoires et les plans de travail est née parce que j’ai un emploi à temps partiel dans un détaillant de matériel et j’ai parlé à quelques clients au cours de la dernière année de leur utilisation pour leurs propres projets de cuisine » dit Nick.

Il a peint tous les carreaux lui-même. (Photo : Nick Richards)

« J’ai pensé que ce serait un excellent moyen de donner un petit coup de jeune à notre cuisine avec un budget limité. »

Nick s’est procuré tout ce dont il avait besoin auprès de B&Q, Ikea et Amazon.

Le premier arrêt était B&Q, où il a obtenu la peinture pour carrelage blanc GoodHome pour 20 £. Il a ensuite vu une bonne affaire, où un pot de cinq litres de peinture Dulux Pebble Shore Matt Emulsion a été réduit de 26 £ à 3 £.

Le nouveau plan de travail. (Photo : Nick Richards)

Il a ensuite acheté B&Q Wallpaper Smoother pour 3,32 £ et 10 rouleaux de DC Fix Plain Gloss White pour 5 £ chacun. Il a également acheté trois rouleaux de DC Fix Oak Woodgrain Effect à 10 £ chacun.

Ikea était le prochain arrêt, où Nick a pris des fournitures pour correspondre au nouveau schéma de couleurs.

Il a obtenu des crochets de chaise pour 3 £, une grande planche à découper pour 10 £, une petite planche à découper pour 9 £ et un égouttoir noir pour 7 £.

Nick voulait créer un espace plus léger et plus moderne. (Photo : Nick Richards)

Enfin, Nick a acheté un pack de 20 poignées de cuisine noires sur Amazon pour 17,55 £.

“Le total de ce relooking était d’environ 170 £”, dit-il.

La première étape consistait à peindre les murs et les carreaux.

« Ce fut un processus assez simple », dit Nick. « Il y a quelques coups de pinceau visibles sur les carreaux si vous regardez de près mais ce n’est pas trop grave.

La transformation. (Photo : Nick Richards)

« Le processus principal consistait à appliquer le DC Fix sur les armoires et les plans de travail. Cela impliquait de couper une longueur légèrement plus grande que le meuble ou le plan de travail, puis en partant d’un coin, de peler et de lisser progressivement le DC Fix sur la surface.

Il ajoute que l’utilisation d’un outil plus lisse pour papier peint a permis d’obtenir une finition plus nette et de réduire la quantité de bulles d’air qui se sont formées.

« Après avoir installé le DC Fix là où je le voulais, il était temps de couper les bords avec un couteau Stanley et de l’adapter parfaitement à la taille », explique Nick.

« Terminer les armoires et DC Fix a été beaucoup plus difficile que prévu. Je pensais le faire en deux heures environ, mais je me suis trompé ! Cependant, j’ai fini par apprendre une bonne astuce pour emballer DC Fix qui empêche les bulles d’air : utilisez un sèche-cheveux lorsque vous l’appliquez.

Le résultat final est beaucoup plus au goût de Nick. (Photo : Nick Richards)

“Lors du lissage du plastique sur les bords et les coins, le sèche-cheveux a aidé à faire fondre légèrement le plastique pour le rendre plus doux et plus souple.”

Dans l’ensemble, Nick est ravi des résultats de sa transformation et heureux d’avoir appris du projet. Il a ensuite publié des mises à jour régulières sur ses rénovations de bricolage budgétaires sur Instagram et YouTube.

« Il faut un certain temps pour adopter un bon rythme et un bon processus lors de l’application du DC Fix, mais chacun a toujours sa propre façon de faire les choses », ajoute-t-il.

«Si je devais refaire ce relooking, je pense que j’aurais peut-être fait quelque chose d’un peu plus excitant avec les carreaux plutôt que de simplement les peindre. Bien qu’ils se soient bien passés, je pense que mettre un certain type de carrelage auto-adhésif sur le dessus, ou même une peinture de couleur différente du blanc aurait rendu le design des carreaux plus excitant.

Nick était également très heureux d’avoir réussi à faire le travail lui-même avec un budget limité.

«Aucun devis professionnel n’a été donné. Nous essayons toujours d’essayer le bricolage avant de faire appel à des professionnels – le meilleur moyen d’économiser de l’argent (tant que vous êtes suffisamment confiant pour faire du bricolage vous-même.) ‘

