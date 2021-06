Un homme trouve un “ange gardien” qui lui a sauvé la vie lorsqu’il s’est effondré dans la rue

UNE

victime d’un accident vasculaire cérébral qui s’est effondrée dans une rue de Mayfair a été reconnectée avec «l’ange gardien» qui lui a sauvé la vie

Mathew O’Toole, 47 ans, était assis sur un banc devant un café de Wigmore Street le 10 juin lorsqu’il a commencé à vomir et à transpirer.

Une infirmière au « visage gentil », appelée Dani ou Danielle, a repéré les signes d’un accident vasculaire cérébral et s’est arrêtée pour aider, appelant une ambulance.

Suite à un appel sur les réseaux sociaux, la famille a maintenant pris contact avec Danielle.

Son épouse, Georgina O’Toole, 44 ans, a déclaré à l’agence de presse PA : « Une de ses amies a vu l’article et a pris contact sur LinkedIn et a dit, vous ne me connaissez pas mais je connais Danielle et voici son adresse e-mail.

«Je lui ai envoyé un e-mail rapide hier soir pour vérifier qu’elle était la bonne Danielle, et elle a dit oui, et elle s’inquiétait depuis de ce qui lui était arrivé et était vraiment ravie de savoir qu’il allait bien.

«Elle a dit qu’il n’y avait pas besoin de remerciements, mais ce serait très bien de discuter par téléphone quand nous aurons un peu de temps. Elle est apparue comme une personne très adorable, aussi bien par e-mail qu’en personne.

Victime d’un AVC à la recherche d’un étranger qui lui a sauvé la vie / PA Media

Apparaissant dimanche sur BBC Breakfast, M. O’Toole a déclaré: «C’est tout simplement incroyable. Je veux juste parler à [Danielle] sur pourquoi, sur comment, sur ce que je peux faire pour soutenir ce qu’elle a fait, et comment plus de gens ne peuvent tout simplement pas passer à côté, ce qu’elle n’a pas fait.

Mme O’Toole a déclaré que la famille espère pouvoir faire quelque chose en remerciement, comme faire un don à un organisme de bienfaisance de son choix.

Ils veulent également faire prendre conscience du fait que les vomissements peuvent être le signe d’un accident vasculaire cérébral.

Elle a déclaré à PA : « J’ai eu beaucoup de gens qui ont dit, oui, mon partenaire, mon mari ou mon père a vomi et les gens n’ont pas réalisé ce que c’était, et certaines personnes ont dit que cela avait été diagnostiqué à tort comme un vertige.

“Malheureusement, certaines personnes qui m’ont contacté sur Twitter, leurs proches n’ont pas survécu et cela le ramène vraiment à la maison.

“Bien que nous connaissions les effets secondaires courants d’un accident vasculaire cérébral, il peut y avoir de nombreux symptômes, notamment des vomissements, une vision double, des rotations et des nausées, et je veux le faire comprendre et m’assurer que personne ne passe à côté.”

Mme O’Toole a déclaré que la famille était reconnaissante de pouvoir passer la fête des pères ensemble.

“Je vais certainement préparer le dîner pour lui, mais rien d’extraordinaire parce que nous n’avons pas besoin d’extraordinaire, nous avons juste besoin de lui à la maison et en bonne santé”, a-t-elle déclaré.