Un homme tue sa femme à Valence après l’avoir poussée chez elle

02/01/2022 à 10:17 CET

.

Une femme dans les 80 ans est décédée ce samedi à la heurter le sol après avoir été poussé par son mari à votre domicile Miramar (Valence), un décès sur lequel la Garde civile enquête, qu’il s’agisse d’un accident ou d’un cas de violence sexiste.

Apparemment, le mariage, à la fois avec mobilité réduite, a commencé une dispute et à un moment donné, l’homme a poussé sa femme, comme il l’a déclaré plus tard, et cela il a heurté le sol et est mort, comme l’ont informé . des sources de la police locale de Miramar.

L’homme est sorti dans la rue effrayé et a raconté ce qui était arrivé à un livreur de pizza qui se trouvait sur la voie publique.

L’événement s’est produit entre 22 h 30 et 23 h ce samedi, et la Garde civile a repris l’enquête des faits pour déterminer si le décès de la femme est survenu à la suite d’un accident ou s’il s’agit d’un cas de violence sexiste.