Un homme UP tue sa femme et ses enfants, puis assassine un ami pour mettre en scène sa mort à cause d’une liaison ; tenue après 3 ans

Rakesh a commis les meurtres en 2018, a enterré leurs cadavres chez eux, puis a simulé sa mort pour une liaison avec une femme qui fait également partie de la police de l’Uttar Pradesh.

La police de Kasganj dans l’Uttar Pradesh prétend avoir résolu une affaire sensationnelle avec un complot odieux dans lequel un homme tue sa femme et ses deux enfants, puis parvient à simuler sa mort pendant trois ans alors qu’il vivait avec une femme avec qui il avait un affaire.

L’accusé – Rakesh, 34 ans, qui travaillait comme pathologiste dans le Bisrakh du Grand Noida – a commis les meurtres en 2018, a enterré leurs cadavres chez eux, puis a simulé sa mort pour une liaison avec une femme qui fait également partie du Police de l’Uttar Pradesh.

Non seulement cela, afin de simuler sa mort, Rakesh a également tué un de ses amis à Kasganj, deux mois après avoir tué sa famille à Greater Noida, a annoncé la police.

Rakesh, la femme avec qui il avait une liaison, et trois membres de sa famille ont été arrêtés. La police a déclaré que la famille de l’accusé, dont le père est un policier à la retraite, l’avait aidé à plusieurs étapes du crime.

Les restes osseux ont été exhumés du site mercredi soir par des équipes de la police de Greater Noida et de la police de Kasganj, et ont été envoyés pour examen médico-légal, ont indiqué des responsables.

Le chef de la police de Kasganj, Rohan Pramod Botre, dans une allocution aux médias, a détaillé le déroulement de l’ensemble de l’affaire de 2018 à aujourd’hui.

« Ces meurtres ont été commis par Rakesh il y a près de quatre ans avec l’aide de membres de sa famille et de sa petite amie. Tout a commencé à partir de Noida lorsqu’il a tué sa femme et ses deux enfants, l’un âgé de 18 mois et l’autre de 3 ans, puis a enterré leurs corps dans sa propre maison dans une fosse cimentée », a déclaré Botre.

« Le lendemain, il est allé déposer une plainte pour disparition, mais son beau-père a senti des soupçons dans son comportement et il a déposé une plainte pour enlèvement et harcèlement pour dot contre Rakesh après près de six mois. Pendant ce temps, environ deux mois après avoir commis ces meurtres, Rakesh, toujours avec l’aide de sa petite amie, a tué son ami Kalua pour simuler sa mort. Ils l’ont saoulé puis lui ont coupé la tête et les mains. Rakesh a ensuite habillé le cadavre avec ses propres vêtements et a également laissé ses cartes d’identité sur le corps pour essayer de prouver qu’il s’agissait de son corps. Ce corps a été revendiqué par la famille de Rakesh dans le cadre de l’ensemble du complot, a-t-il ajouté.

Le rapport ADN du corps a cependant révélé qu’il ne s’agissait pas de Rakesh. C’est alors que la police est allée plus loin dans l’enquête au cours de laquelle la piste des preuves a conduit les flics à Rakesh, qui vivait sous le nom de Dilip Sharma et avait dit à ses employeurs qu’il était du district de Kushinagar, dans l’est de l’UP.

La police de Kasganj dit que parce qu’il était pathologiste, il savait comment détruire les preuves, y compris les éventuelles empreintes digitales.

