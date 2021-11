Un homme vedette invité à prendre le relais d’Everton pour apaiser les troubles croissants de Benitez

Tim Sherwood pense que les fans d’Everton n’adhèrent pas à la manière de Rafa Benitez et a exhorté Richarlison à intensifier et à aider son manager.

Benitez était un choix controversé pour succéder à Carlo Ancelotti à Goodison Park. L’Espagnol savait que des résultats positifs étaient le moyen de réduire le contrecoup. Et les choses ont bien commencé alors que les Merseysiders en ont remporté quatre et ont tiré l’un de leurs six premiers matchs de haut niveau.

Cependant, ils ont maintenant touché les tampons, avec seulement deux points lors de leurs cinq derniers matches. Ils ont glissé à la 11e place du classement et il y a des signes d’agitation parmi les supporters.

Marquer des buts a été le problème, avec Dominique Calvert-Lewin toujours hors de combat. L’Anglais est absent depuis le 6 août en raison d’une blessure à la cuisse.

Everton n’a marqué que quatre buts lors de ses cinq dernières sorties en championnat. Ils ont réussi à maintenir Tottenham sur un nul 0-0 la dernière fois.

Sherwood n’est pas sûr que la philosophie du football de l’ancien chef du Real Madrid convienne au club. Mais il se sent un attaquant international de Richarlison l’expérience doit avoir un impact plus important.

« Rafa est fier de garder les draps propres, de les garder bien serrés et de contre-attaquer », a-t-il déclaré à Sky Sports (via HITC). « Mais, malheureusement, ce n’est pas ce que les fans d’Everton veulent voir.

« Ils veulent voir une équipe sur le devant de la scène, [playing at] 100 milles à l’heure, des tas de tacles volent, écartant le ballon, le mettant dans la surface, remplissant la boîte de menaces offensives, et pour le moment, ils ne peuvent pas le faire.

« Oui, Calvert-Lewin est blessé. Richarlison doit commencer à se mettre au diapason. «

Jury toujours présent sur Benitez

Benitez n’était pas le premier choix pour occuper le poste d’Everton. Sa connexion avec Liverpool a rendu difficile la prise de certains Evertoniens.

Il doit changer les choses rapidement mais fait face à un voyage difficile à l’Etihad pour jouer contre Manchester City dimanche. Il y a eu des points positifs. Mais Sherwood pense que les fans veulent plus de leur équipe.

« Nous avons vu que Demarai Gray était brillant depuis qu’il est entré dans le club avec Andros Townsend », a-t-il ajouté. « Cela leur donne une menace, mais ce n’est pas suffisant, ce n’est pas ce qu’ils demandent là-bas. »

Richarlison était fortement lié au Paris Saint-Germain cet été. Mais les géants français ne voudraient plus du sud-américain.

Il a marqué deux buts dans l’élite en sept matches cette saison.

