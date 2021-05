Un hôte majeur de CNN semble perdre son émission aux heures de grande écoute dans une annonce soudaine et déroutante – RedState ⋆ .

Don Lemon de CNN, l’un des «journalistes» les plus biaisés de l’actualité, est en train de perdre son émission aux heures de grande écoute, ou du moins c’est ce que cela ressemblait quand il a fait cette annonce étrange et cryptique vendredi soir.

Don Lemon vient d’annoncer que ce soir sera sa dernière émission sur CNN: pic.twitter.com/1o4c5xO8kO – Jordan Lancaster (@jordylancaster) 15 mai 2021

Lemon dit ostensiblement «c’est la dernière nuit que nous serons« CNN Tonight avec Don Lemon ».» Il poursuit ensuite en disant qu’il «apprécie toutes les années», mais que «des changements sont à venir». C’est vague, mais ce n’est pas si vague. Il semble certainement qu’il perd son émission.

Cela aurait du sens, étant donné que ses notes sont absolument dans la benne à ordures. Comme je l’ai écrit récemment, CNN dans tous les domaines est en panne, se faisant battre par Fox News et MSNBC. Mais le spectacle de Lemon est l’un des pires (voir les cotes de CNN Enter Smoking Crater Territory). Il a été plus que doublé par la nouvelle émission comique de Greg Gutfeld, et Laura Ingraham continue également de battre Lemon de loin dans sa première heure.

Peu de temps après l’annonce, cependant, Lemon a ajouté la confusion en disant qu’il ne quitte pas CNN et que ce n’est «pas ce que vous pensez».

Salut tout le monde. Pas ce que tu penses. Je ne quitte pas CNN. Accordez-vous pour le transfert lundi à 10pE et je vais vous expliquer. pic.twitter.com/oOwDferY2i – Don Lemon (@donlemon) 15 mai 2021

Le commentaire «pas ce que vous pensez» est probablement une référence à toutes les réponses pensant qu’il quittait complètement le réseau. Peut-être est-il mis sur la touche pour faire plus de documentaires et faire des apparitions dans l’émission de Chris Cuomo?

Je ne peux pas imaginer que ce soit un moment «Glenn sous la benne à ordures», qui, pour ceux d’entre vous qui n’ont pas regardé «The Walking Dead», signifie montrer quelqu’un qui semble en train de mourir, puis prétendre soudainement qu’il a survécu. Je veux dire, après ce qu’il a dit dans le premier clip, il doit perdre son émission, non? Sinon, comment son annonce aurait-elle un sens?

En outre, Lemon a également mentionné plus tard lors du transfert à Chris Cuomo que les «changements» les impliquaient tous les deux. Cuomo a joué l’idiot, mais il était impossible qu’il n’ait pas été informé de ce qui se passait. Les notes de Cuomo sont également horribles.

Ensuite, il y a ceci.

Ps. Je ne parle pas de Don Lemon. – Jon Nicosia (@NewsPolitics) 15 mai 2021

Il y a plusieurs possibilités ici. Anderson Cooper part-il pour «Jeopardy»? Ce serait certainement une mauvaise décision de la part d’ABC, car les apparitions de Cooper dans «Jeopardy» étaient très mal notées, et son émission sur CNN est actuellement la moins performante aux heures de grande écoute. Bien sûr, l’échec est courant dans les cercles de gauche. Wolf Blitzer pourrait également prendre sa retraite. Le gars a 73 ans, après tout.

Ce que je sais, c’est que CNN obtiendra probablement une augmentation temporaire des notes lundi, alors que quelques personnes supplémentaires se connectent pour savoir ce qui se passe exactement. C’était peut-être le but de tout cela en premier lieu?

METTRE À JOUR:

Putain de merde, ils l’ont vraiment fait. Quelle blague de réseau.