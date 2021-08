Un hôtel cinq étoiles dans les Alpes suisses commence à accepter les paiements cryptographiques ⋆ Crypto new media

Le Chedi Andermatt, un hôtel cinq étoiles situé dans le luxueux quartier d’Andermatt dans les Alpes suisses, a commencé à accepter les paiements cryptographiques. Un rapport a dévoilé cette nouvelle le 26 août, notant que l’hôtel réfléchissait aux paiements cryptographiques depuis quatre ans. Apparemment, ce mouvement haussier permettra aux clients de régler des factures dépassant 218 $ (158,85 £) en Bitcoin (BTC/USD) et Ethereum (ETH/USD).

Selon le rapport, les prix de l’hôtel sont fixés de manière forfaitaire pour éliminer tout risque de volatilité. Le Chedi Andermatt convertira également tous les cryptos qu’il reçoit en francs suisses. Jean-Yves Blatt, directeur général de l’hôtel, a déclaré que le Chedi Andermatt savait depuis longtemps que les crypto-monnaies avaient un avenir dans les opérations hôtelières.

Blatt a en outre révélé que la décision de l’hôtel d’adopter la crypto est inspirée par la propagation et l’acceptation croissantes de la crypto à travers le monde. Il a ajouté que l’hôtel est fier d’être parmi les premiers à offrir à ses clients un moyen de paiement sécurisé par crypto.

S’efforcer d’offrir des services uniques

Cette nouvelle intervient après que George Residence est devenu le premier hôtel de luxe au Nigeria à accepter les paiements en BTC. De plus, l’hôtel a décidé d’adopter le BTC comme principale réserve pour se protéger contre la hausse de l’inflation dans le pays. Selon le PDG de l’entreprise, Yanju George, l’établissement détient déjà 50% de ses réserves de liquidités en BTC.

Yanju a ajouté que le BTC est la monnaie du futur et que l’hôtel cherche à bien se positionner en augmentant le montant d’argent qu’il détient dans la plus grande crypto-monnaie. Vantant BTC, il a déclaré que la crypto-monnaie offre aux clients de l’hôtel un moyen plus rapide et plus sûr de profiter des services qu’elle fournit.

Les Pavilions Hotels & Resorts sont devenus le premier groupe international d’hôtels de charme à accepter les paiements cryptographiques en juillet. La société s’est associée à Coindirect, permettant aux clients de payer pour des services dans ses 14 établissements en utilisant BTC, ETH et 40 autres crypto-monnaies.

Expliquant pourquoi les Pavilion Hotels & Resorts ont adopté la crypto, le fondateur et propriétaire, Gordon Oldham, a déclaré :

Les expériences personnalisées sont au cœur de notre ADN ; permettre cette flexibilité dans les paiements combinée à la sécurité et à la tranquillité d’esprit de nos clients est la prochaine étape vers des services personnalisés et sur mesure. Nous sommes fiers de diriger l’industrie et de nous améliorer dans le monde numérique avec cette nouvelle méthode de paiement cryptée passionnante disponible dans tous nos hôtels et complexes uniques et distincts à travers le monde.

