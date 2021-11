un hotspot d’investissement immobilier méconnu

Le marché de l’emploi solide et la croissance économique observée à Reading ces dernières années en font un concurrent pour l’un des sites d’investissement immobilier les plus prometteurs du sud-est.

Ces dernières années, les valeurs en capital, les rendements locatifs et la demande des locataires ont tous connu une tendance à la hausse à Reading. Selon l’agent immobilier local Haslams, la ville possède de nombreux facteurs prometteurs qui en font un endroit idéal pour acheter des opportunités pour les propriétaires ainsi que les investisseurs.

Le dernier indice des prix des logements de l’entreprise montre que les valeurs ont augmenté de 4 % dans la ville au cours de la dernière année. Alors que le sud-est a connu des hausses de prix plus faibles que d’autres parties du pays, Reading est un endroit idéal pour ceux qui cherchent à acheter près de Londres mais pas à l’intérieur de Londres.

Ceci est corroboré par un certain nombre d’analyses indépendantes de la région. Dans un récent rapport d’EY, par exemple, la vallée de la Tamise a été désignée comme l’une des régions les plus performantes au cours des trois prochaines années en termes d’économie. Et Reading en particulier a connu une croissance de 2,2% de la valeur ajoutée brute.

Lecture de valeurs locatives qui se tiennent

Les investisseurs immobiliers et les propriétaires constatent une demande croissante de locataires dans la région, la demande provenant de locataires internationaux ainsi que d’étudiants et d’hommes d’affaires étrangers. Selon Mike Shearn, directeur de l’exploitation chez Haslams, Reading a également connu un « plus bas historique pour les périodes vides » alors que les locataires s’emparent des propriétés locatives.

Il commente: « Les données de Goodlord ont montré que 94% des locataires n’ont plus aucune raison de s’inquiéter de la pandémie affectant leurs revenus et leur capacité à louer une maison, qui fait suite à des niveaux élevés d’activité sur le marché », a ajouté Shearn.

« En termes de valeurs locatives, les trois derniers mois ont vu une augmentation de 5% causée par le manque de stock et la recrudescence du nombre de locataires internationaux.

Il a poursuivi : « Alors que nous entrons dans les trois derniers mois de l’année, il existe une opportunité passionnante d’obtenir un excellent retour sur investissement, la demande continuant de rester à un niveau élevé. »

Lire contre Londres

Il y a quelques décennies, Londres était le lieu de prédilection pour l’investissement immobilier en raison de ses impressionnantes plus-values. La plupart de ceux qui ont investi à l’époque en voient maintenant les fruits. Cependant, le renforcement des marchés du logement en dehors de la capitale est en cours depuis plusieurs années, et avec des prix dans la capitale plus élevés que jamais, de nombreux investisseurs optent pour des zones d’avenir avec plus de marge pour l’appréciation du capital.

De plus, le nivellement à travers le pays signifie que les marchés de l’emploi ailleurs donnent à la capitale une course pour leur argent. Les perspectives d’emploi à Reading se sont multipliées et la ville est souvent connue comme la « Silicon Valley » du Royaume-Uni en raison de sa réputation de pôle technologique.

La région a beaucoup à offrir aux jeunes professionnels et aux familles. Avec de nombreux magasins, bars, restaurants et espaces sociaux, beaucoup n’ont plus besoin de se rendre à Londres. Cependant, pour ceux qui le font, les trains pour Paddington peuvent prendre aussi peu que 23 minutes. De plus, avec l’arrivée de Crossrail, les navetteurs et les voyageurs pourront bientôt rejoindre la capitale depuis Reading en métro.

Shearn déclare : « La lecture – et la région de la vallée de la Tamise au sens large – démontre un marché du travail incroyablement dynamique et lorsque cela est associé à des taux d’intérêt qui restent à un niveau historiquement bas et à des personnes désireuses de déménager, le résultat est incroyablement fort. marché de la location et de la vente. Cela a à son tour stimulé les valeurs du capital, les loyers et les rendements. »