Un humoriste révèle son rôle dans le prochain film de Super Mario Bros.

Le comédien américain Sebastian Maniscalco a révélé qu’il avait un rôle dans le prochain film Super Mario d’Illumination, et les gens spéculent que cela signale le retour d’un personnage Nintendo ancien et relativement mineur dans le film.

En tant qu’invité de l’édition du 5 août du Bertcast, un podcast animé par son collègue comédien Bert Kreischer, Maniscalco a été interrogé sur ses projets pour le reste de la journée et il a répondu ainsi :

Je suis dans un film, Super Mario Bros., un film d’animation. Alors je joue, euh, Spike, leur patron. Alors je vais le faire à 12h.

Pic? Qui est Spike ? vous pourriez demander. Eh bien, comme @Eponge2L sur Twitter n’a pas tardé à le souligner, Foreman Spike a joué dans Wrecking Crew aux côtés de Mario Bros.

Mario Illumination Movie News: Voici une vidéo de Sebastian Maniscalco confirmant son rôle dans le film d'animation Super Mario Bros en tant que "Spike, [the brother's] patron »

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’épisode vous-même et obtenir le contexte complet sur la vidéo YouTube archivée de l’émission de Kreischer. Bien que Maniscalco soit avant tout un stand-up, il a déjà prêté ses talents d’acteur à des productions hollywoodiennes telles que Livre vert et celui de Martin Scorsese L’Irlandais.

Il convient de noter qu’il existe également un ennemi de Super Mario Bros. appelé Spike – comme le souligne également Bob L’ésponge ci-dessous – bien qu’il semble (pour nous, au moins) beaucoup plus probable que le contremaître figurera dans le film en un rôle parlant plutôt que le petit mec vert qui lance des balles hérissées au plombier.

De plus, selon une fuite, Donkey Kong pourrait être dans le film et puisque Wrecking Crew se déroule sur un chantier de construction, c’est probablement là qu’ils le présenteraient – ​​Bob L’éponge (@Eponge2L) 9 août 2021

Si vous avez oublié Wrecking Crew et que vous cherchez à vous familiariser avec ce jeu NES/Famicom, il est disponible dans la bibliothèque NES de Nintendo Switch Online. L’Arcade Archives VS. La version Wrecking Crew est également disponible sur Switch eShop si vous ne pouvez pas en avoir assez du ‘Crew et vous allez vraiment le détruire.

Contremaître Spike, hein ? Faites-nous savoir ci-dessous si vous pensez que nous le verrons revenir sur grand écran ou s’il y a un autre Spike qui, selon vous, assumera le rôle de patron dans le prochain film de Mario.