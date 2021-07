Un iMac haut de gamme redessiné plus grand devrait être lancé l’année prochaine

Le plus grand iMac redessiné d’Apple arrivera dans le courant de 2022 plutôt que plus tard cette année, selon le leaker connu sous le nom de “Dylandkt”.



Sur Twitter, Dylandkt a affirmé que le “iMac‌ haut de gamme” d’Apple ne devrait pas sortir au quatrième trimestre 2021 aux côtés des “Mac M1X” d’Apple – une référence aux modèles MacBook Pro redessinés d’Apple – car “Apple ne veut tout simplement pas que leurs appareils soient en concurrence pour l’attention et les retards dans les sorties de produits ont conduit à ce calendrier.”

Dans les affirmations précédentes, Dylandkt est resté catégorique sur le fait qu’un processeur au silicium “M1X” Apple est destiné aux Mac “Pro” haut de gamme, qui pourraient inclure les prochains modèles MacBook Pro et un modèle ‌iMac‌ plus grand et plus puissant. Apple devrait lancer des modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces entre septembre et novembre. Le journaliste réputé de Bloomberg, Mark Gurman, a déclaré qu’il s’attend également à ce que le plus grand ‌iMac‌ redessiné comporte une puce M1X ou M2X, mais Gurman s’est arrêté avant d’offrir des détails sur le calendrier de lancement.

Apple est connu pour développer encore une version plus grande du iMac‌, mais a interrompu ses travaux sur la version plus grande pour lancer le modèle ‌iMac‌ 24 pouces plus tôt cette année. Si la version plus grande du iMac‌ utilise une puce M1X ou M2X, ce sera une version plus puissante de la puce M1 qui se trouve dans le ‌iMac‌ 24 pouces. Les modèles Intel 27 pouces qui restent dans la gamme Apple ont été lancés en août 2020, suggérant qu’ils atteignent la fin de leur cycle de production.

Un nouveau ‌‌iMac‌‌ plus grand ressemblerait probablement à plusieurs changements qui ont fait ses débuts dans le dernier modèle de 24 pouces, tels qu’une conception globale plus fine, des microphones de qualité studio et, bien sûr, des processeurs au silicium Apple plus puissants remplaçant Intel.

Juste pour expliquer à ceux qui se posent la question, l’iMac haut de gamme ne devrait pas sortir au quatrième trimestre aux côtés des autres Mac M1X. Apple ne veut tout simplement pas que leurs appareils rivalisent pour attirer l’attention et les retards dans les sorties de produits ont conduit à ce calendrier. – Dylan (@dylandkt) 23 juillet 2021

Dylandkt a correctement prédit les détails d’un certain nombre de lancements de produits récents d’Apple. Dès novembre 2020, le leaker affirmait que l’iPad Pro de nouvelle génération serait doté d’une puce ‌M1‌, cinq mois avant l’apparition de l’appareil. Avant le lancement du ‌‌iMac‌‌ 24 pouces plus tôt cette année, Dylandkt a également prédit à juste titre que le nouveau ‌‌iMac‌‌ redessiné remplacerait uniquement le plus petit ‌‌iMac- d’entrée de gamme et comporterait une puce ‌‌M1 rather plutôt qu’un M1X.

Dans d’autres tweets récents, Dylandkt a affirmé que les nouveaux modèles de MacBook Air alimentés par une puce “M2” inédite seront lancés au premier semestre 2022, et que la fonction de caméra LiDAR d’Apple n’apparaîtra que dans les variantes “Pro” de modèles d’iPhone 13 à venir.