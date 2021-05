Un iMac repensé avec Apple Silicon maintenant disponible à la commande, les premières expéditions arrivent le 21 mai

Le tout nouvel iMac 24 pouces est maintenant disponible en précommande après avoir été annoncé lors de l’événement “ Spring Loaded ” d’Apple la semaine dernière. Il s’agit de la première refonte de l’iMac en plus d’une décennie, en plus il intègre une puce Apple Silicon M1 plutôt qu’Intel.

Le nouvel iMac commence à 1299 $ et les premières commandes arriveront au cours de la deuxième quinzaine de mai.

Le nouvel iMac dispose d’un écran 24 pouces avec la technologie True Tone pour adapter la température de couleur de l’écran en fonction de votre environnement. L’écran dispose d’un panneau Retina 4,5k avec une résolution de 4480 x 2520 à 218 pixels par pouce.

À l’intérieur du nouvel iMac 24 pouces se trouve le processeur M1 d’Apple, contenant un processeur à 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité. Vous obtenez également un processeur à 7 ou 8 cœurs en fonction de votre configuration, ainsi qu’un moteur neuronal à 16 cœurs.

La nouvelle puce M1 à l’intérieur a permis à Apple de repenser complètement l’iMac pour la première fois en plus d’une décennie. Le nouveau design présente un profil mince de 11,5 mm avec de plus petits cadres blanc cassé autour de l’écran, mais le menton est toujours là et est similaire au design de l’iMac de la génération précédente, mais sans le logo Apple.

Un autre changement avec cet iMac repensé est le Magic Keyboard qui l’accompagne. Pour la première fois, Apple a ajouté l’authentification biométrique Touch ID au Magic Keyboard externe. Cela peut être utilisé pour déverrouiller l’iMac, payer avec Apple Pay, etc.

En termes de prix, il existe essentiellement trois niveaux du nouvel iMac parmi lesquels choisir:

1299 $ – Processeur 8 cœurs et GPU 7 cœurs avec 8 Go de mémoire unifiée, SSD de 256 Go, deux ports Thunderbolt, un Magic Keyboard sans Touch ID et une Magic Mouse. Disponible en: vert, rose, bleu et argent. 1499 $ – Processeur 8 cœurs et GPU 8 cœurs avec 8 Go de mémoire unifiée, SSD de 256 Go, deux ports Thunderbolt, deux ports USB 3, un Magic Keyboard avec Touch ID, une Magic Mouse et une connectivité Ethernet. Disponible en: vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent 1699 $ – Processeur 8 cœurs et GPU 8 cœurs avec 8 Go de mémoire unifiée, SSD 512 Go, deux ports Thunderbolt, deux ports USB 3, un Magic Keyboard avec Touch ID, une Magic Mouse et une connectivité Ethernet. Disponible en: vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent

Le nouvel iMac peut également être configuré avec jusqu’à 16 Go de mémoire unifiée et 2 To de stockage SSD.

Vous pouvez précommander le nouvel iMac sur le site Web d’Apple dès maintenant, les premières commandes arrivant le 21 mai. Envisagez-vous d’en acheter un? Faites-nous savoir dans les commentaires!

