Un immense tunnel magnétique entoure le système solaire

18/10/2021 à 8h00 CEST

Le système solaire serait entouré d’une sorte de tunnel magnétique large de 1 000 années-lumière et perceptible par les ondes radio qu’il émet.

Il a été découvert par des recherches de l’Université de Toronto qui sont en attente de publication dans The Astrophysical Journal, bien qu’il soit déjà disponible sur le serveur de prépresse arXiv.

La recherche se concentre sur deux énormes structures du système solaire découvertes depuis les années 60 du siècle dernier, avec les débuts de la radioastronomieLes deux sont à environ 500 années-lumière de nous, constitués de particules chargées et d’un champ magnétique.

Régions galactiques

Régions galactiquesUne de ces structures, connue sous le nom de Éperon polaire nord, est une bande anormale d’émission radio qui fait partie d’une bulle interstellaire créée par les vents de jeunes étoiles chaudes et plusieurs explosions de supernova. C’est la structure la plus cohérente et la plus spectaculaire du ciel que l’on puisse observer à l’aide d’ondes électromagnétiques à haute fréquence (rayons X).

La deuxième structure est du côté opposé et est connue sous le nom de La région des fans. C’est l’une des caractéristiques dominantes du ciel qui est également observable par les ondes radio. Cette région est quelque peu déplacée par rapport au plan galactique, soi-disant par une déformation qui s’est produite dans la partie externe de la galaxie, selon une enquête de 2017.

Connexion magnétique

Connexion magnétiqueLa nouvelle recherche suggère que, malgré l’énorme distance qui sépare les deux régions, les deux sont reliées l’une à l’autre par un large système de filaments magnétiques parallèles qui entourent le bras local ou bras d’Orion de notre galaxie, dans lequel il est encastré. .

Ce vaste système de filaments forme une sorte de tunnel magnétique qui relie les deux régions du système solaire et englobe également d’autres étoiles proches.

Cela signifie que l’éperon polaire nord et la région du ventilateur sont partout chaque fois que nous regardons le ciel nocturne, notent les chercheurs.

La découverte est la conclusion de simulations qui correspondent à un large éventail d’observations contrastées sur les deux régions, notamment sur leur forme, la polarisation du rayonnement électromagnétique et la luminosité qui s’en dégage.

Cela ne signifie pas que l’existence de ce tunnel magnétique qui entoure le système solaire puisse encore être conclue. En fait, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ce que révèlent ces modèles, ainsi que pour modéliser la structure du tunnel présumé avec une plus grande précision.

Mystères à résoudre

Mystères à résoudreLes auteurs de cette recherche soulignent néanmoins l’importance de leur découverte, car elle contribue à résoudre un mystère encore plus grand de la cosmologie moderne : comment les champs magnétiques se forment et évoluent dans les galaxies et comment ils restent actifs.

Le magnétisme cosmique est un phénomène observé à une large gamme d’échelles spatiales, encore mal compris.

Il existe des champs magnétiques dans les planètes, les étoiles et les nébuleuses, ainsi que dans les galaxies et les amas de galaxies : ils jouent un rôle important dans tous ces environnements, contribuant à un large spectre de phénomènes que nous devons mieux connaître.

La radioastronomie est la branche de l’astronomie qui relève ces défis : elle étudie les objets célestes et les phénomènes astrophysiques en mesurant leur émission de rayonnement électromagnétique dans la région radio du spectre céleste.

Nouvelle perspective

Nouvelle perspectiveLa nouvelle recherche offre une perspective différente pour approfondir ces connaissances, ainsi que pour comprendre d’autres structures filamenteuses magnétiques trouvées autour de notre galaxie.

L’équipe de l’Université de Toronto, dirigée par Jennifer West, associée de recherche à l’Institut Dunlap d’astronomie et d’astrophysique, travaille maintenant sur une modélisation plus complexe pour affiner davantage leurs résultats.

Il pense qu’une résolution plus élevée et des observations plus sensibles aideront à révéler des détails cachés qui montrent comment le tunnel magnétique supposé s’intègre dans un contexte galactique encore plus vaste.

« Les champs magnétiques n’existent pas isolément », explique West dans un communiqué.

« Tout le monde doit se connecter les uns aux autres. La prochaine étape consiste donc à mieux comprendre comment ce champ magnétique local se connecte, à la fois au champ magnétique galactique à plus grande échelle et aux champs magnétiques à plus petite échelle de notre soleil et de la Terre & rdquor;, conclut-il.

Référence

Un modèle unifié pour la région de l’éventail et l’éperon polaire nord : un faisceau de filaments dans la galaxie locale. JL West et al. arXiv : 2109.14720v1 [astro-ph.GA].

Image du haut : Carte de la Voie lactée montrant la position et la taille des filaments magnétiques. L’encart montre une vue plus détaillée des environnements locaux et la position de la bulle locale et de plusieurs nuages ​​de poussière à proximité (NASA / JPL-Caltech / R. Hurt / SSC / Caltech image avec annotations par Jennifer West)