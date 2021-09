Un immeuble de quatre étages s’effondre dans le quartier de Sabzi Mandi à Delhi, plusieurs craignent d’être piégés

in

Un immeuble de quatre étages s’est effondré lundi dans le quartier de Sabzi Mandi à Delhi. Une personne a été secourue tandis que plusieurs autres craignent toujours d’être piégées sous les décombres.

Un immeuble de quatre étages s’est effondré lundi dans le quartier de Sabzi Mandi à Delhi. Une personne a été secourue tandis que plusieurs autres craignent toujours d’être piégées sous les décombres.

La personne blessée a été transportée d’urgence vers un hôpital voisin alors que l’opération de sauvetage est actuellement en cours.

Delhi | Un immeuble de quatre étages s’est effondré dans le quartier de Sabzi Mandi. Une personne a été secourue et transportée à l’hôpital. Plus de détails attendus. (Visuels du spot) pic.twitter.com/iQ3poHtYCN – ANI (@ANI) 13 septembre 2021

Plus de détails sont attendus.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.