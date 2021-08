Un immigré clandestin présumé qui a tenté de s’échapper des agents de la patrouille frontalière décède en détention

Un immigrant illégal qui est devenu « indiscipliné » et a tenté de s’échapper des agents frontaliers au Texas est décédé en détention cette semaine, ont annoncé vendredi des responsables.

Les agents de la patrouille frontalière ont suivi un groupe de migrants près d’Eagle Pass pendant neuf heures lorsqu’ils ont arrêté sept d’entre eux tandis que les autres se sont enfuis, a déclaré l’agence américaine des douanes et de la protection des frontières.

Le migrant décédé, un Salvadorien, faisait partie d’un groupe de cinq migrants qui ont été placés en détention peu après le premier groupe. Il a été menotté avec deux autres migrants.

“L’homme serait devenu indiscipliné et causait un malaise aux deux autres personnes auxquelles il était attaché”, a déclaré le CBP.

Lorsque les agents frontaliers lui ont retiré les menottes, il aurait tenté de s’échapper avant d’être rattrapé un peu plus tard.

Il a été retenu avec une main derrière le dos et placé sur le capot d’un véhicule de la patrouille frontalière. Les agents ont ensuite ramené les migrants là où le premier groupe devait attendre un véhicule de transport.

L’homme salvadorien est resté retenu. Lorsque le véhicule de transport est arrivé une heure plus tard, il a été trouvé “ne répond pas”, a indiqué l’agence.

Les agents ont commencé des compressions thoraciques et ont demandé des services médicaux d’urgence. Le service d’incendie d’Eagle Pass est intervenu et l’homme a été déclaré mort.

Une enquête sur le décès est en cours et les agents impliqués ont été réaffectés en attendant l’enquête. L’incident survient au milieu des critiques sur la façon dont les migrants sont détenus et les conditions des centres de détention.

Mercredi, le CBP a annoncé qu’il avait commencé à déployer des caméras corporelles auprès d’agents et d’officiers dans un effort de transparence pour documenter les incidents de recours à la force et les allégations d’inconduite.

“En leur fournissant une technologie et des outils de pointe tels que des caméras portées sur le corps, ils soutiendront leur travail et offriront une plus grande transparence dans les interactions entre les agents et agents du CBP et le public”, a déclaré Troy Miller, commissaire par intérim du CBP, dans un communiqué. .