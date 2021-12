Un immunologiste de l’UBC demande au gouvernement canadien d’arrêter la vaccination contre la COVID-19

par Arjun Walia, Le pouls :

Les faits : le Dr Steven Pelech, professeur d’immunologie et de neurologie à l’Université de la Colombie-Britannique, a lancé une pétition appelant le gouvernement canadien à arrêter le déploiement des vaccins COVID. La pétition cite un certain nombre de problèmes de sécurité et exprime que ces vaccins ne doivent pas être administrés tant que les essais cliniques appropriés ne sont pas terminés. Réfléchissez : Pourquoi les universitaires qui partagent des informations et des preuves qui s’opposent au récit dominant n’accordent-ils jamais aucune attention ? Les mesures mises en œuvre sont-elles vraiment pour la protection de tout le monde, ou peut-il se passer autre chose ici ? La science est-elle devenue politique et autres arrière-pensées ?

Le Dr Steven Pelech est professeur d’immunologie et de neurologie à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) au Canada depuis 33 ans. Il est l’un des membres fondateurs du Centre de recherche biomédicale de l’UBC et est également l’un des membres fondateurs de la Canadian Covid Care Alliance dont il est le président du comité consultatif scientifique et médical.

Le 7 décembre, il a lancé une pétition appelant le gouvernement du Canada à suspendre l’utilisation des vaccins COVID chez les femmes enceintes, les enfants, les jeunes et les adultes en âge de procréer jusqu’à ce que les essais d’innocuité en cours à court et à long terme soient entièrement terminés et publiés dans des revues à comité de lecture.

La pétition sera fermée à la signature le 6 janvier.

Les motifs invoqués sur la pétition sont les suivants :

Le vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech est désormais autorisé pour les Canadiens de 5 ans ou plus, et le vaccin COVID-19 de Moderna pour les 12 ans et plus; Ces vaccins à ARNm permettent la présentation de la protéine de pointe SARS-CoV-2 à la surface des cellules saines du corps pour évoquer des réponses inflammatoires et thrombotiques qui conduisent à des dommages et à une destruction cellulaires ; Les nanoparticules vaccinales injectées se sont propagées dans tout le corps, avec une accumulation dans les organes endocriniens et reproducteurs, ce qui soulève des inquiétudes quant à une éventuelle infertilité, auto-immune et autres problèmes de santé ; Les études d’innocuité de ces vaccins à ARNm chez les enfants sont trop brèves et insuffisantes en termes de nombre de participants pour exclure des risques supérieurs à 1 sur 1000 pour les effets indésirables à court et à long terme ; L’American Vaccine Adverse Events Reporting System a documenté plus de 800 000 rapports d’effets indésirables et 8 000 décès liés aux vaccins COVID-19, et ce registre est considéré comme ne documentant qu’environ 2 % des blessures réelles ; Le degré d’immunité naturelle chez les enfants et les jeunes est inconnu, mais il est robuste, complet et de longue durée, et la vaccination des individus guéris du COVID-19 augmente leur risque de blessure induite par le vaccin ; et Les enfants et les adolescents présentent un risque extrêmement faible de morbidité et de mortalité liées au COVID-19 et de transmission du SRAS-CoV-2. Par rapport à COVID-19, leur risque de blessure induite par le vaccin est au moins d’une magnitude plus élevée, y compris un risque de myocardite de 1 sur 5000.

Les inquiétudes concernant les vaccins COVID qui ont été soulevées par d’innombrables médecins et scientifiques du monde entier ont été complètement ignorées. La science évaluée par des pairs remettant en question leur sécurité et leur efficacité n’a pas été reconnue, et au lieu d’avoir une discussion appropriée sur ces préoccupations, elles sont souvent ridiculisées.

Pas plus tard que la semaine dernière, des e-mails récemment publiés ont montré que le Dr Anthony Fauci et son patron des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis voulaient procéder à un retrait « rapide et dévastateur » de scientifiques renommés et d’experts en maladies infectieuses qui ont proposé un COVID sans verrouillage stratégie de contrôle. Le ridicule était l’une des stratégies, utilisant les agences de réglementation de la santé et les médias grand public qui sont à la disposition de ces personnes puissantes.

Le British Medical Journal a récemment critiqué les « fact-checkers » de Facebook pour leur travail « incompétent » et la censure des informations légitimes relatives aux essais cliniques du vaccin COVID.

Des immunologistes viraux de renom, des épidémiologistes, des éditeurs de revues médicales prestigieuses et bien d’autres ont, pendant cette pandémie, été étiquetés comme des « théoriciens du complot anti-vaccin ».

Nous devons nous demander pourquoi ?

Il suffit de regarder les effets indésirables signalés dans le monde entier pour susciter des inquiétudes. Un énorme pic d’effets indésirables des vaccins qui n’a jamais été vu auparavant est complètement ignoré dans le grand public.

Le graphique ci-dessous représente les 10 premiers mois de blessures signalées par le vaccin COVID aux États-Unis, il provient des travaux de Maryanne Demasi, PhD.

Ces chiffres proviennent du Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) des États-Unis. À ce jour, plus de 20 000 décès ont été signalés ainsi que plus de 100 000 hospitalisations et plus de 30 000 incapacités permanentes.

Au fil des ans, VAERS a été très utile. Par exemple, considérons que le 16 juillet 1999, le CDC a recommandé que les prestataires de soins de santé suspendent l’utilisation du vaccin autorisé RotaShield – un vaccin contre le rotavirus – après que seulement 15 cas d’invagination aient été signalés au VAERS. Mais aujourd’hui, le système de déclaration des vaccins a été considéré dans le grand public comme presque totalement peu fiable.

Au 15 octobre 2021, les événements indésirables signalés dans le monde dépassaient les 2 344 240 pour les seuls vaccins COVID dans le système de notification VigiAccess de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Gardez à l’esprit, comme mentionné par Pelech dans la pétition ci-dessus, la plupart des effets indésirables sont sous-déclarés. Une étude publiée le 7 octobre 2021 dans le Journal Toxicology Reports estime que la sous-déclaration des décès dus aux vaccins COVID peut avoir entraîné un nombre 1000 fois inférieur au nombre réel.

Ils citent également une étude Harvard Pilgrim largement diffusée publiée en 2010 qui a rapporté que moins de 1% des blessures causées par le vaccin sont probablement signalées. Cela inclut les effets indésirables graves.

Un groupe de plus de 80 agents de santé publique et chercheurs en médecine appelé Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) a déposé une plainte devant le tribunal de district américain de Fort Worth, Texas en septembre 2021. Ils l’ont fait parce que la FDA n’a pas fait tout Pfizer Les données sur le vaccin COVID sont disponibles au public et refuse de tout publier jusqu’en 2096.

