Un implant cérébral futuriste vous permet de taper des mots simplement en pensant

Des scientifiques de Stanford ont mis au point un implant cérébral qui permettait à un homme aux mains paralysées de « taper » des mots simplement en les pensant. Le groupe a initialement publié ses travaux dans Nature en mai, avec une présentation complète publiée lors d’une récente téléconférence scientifique appelée WE Summit.

Selon les résultats, l’homme était capable de taper jusqu’à 90 caractères par minute. Il s’agit d’une grande amélioration par rapport aux implants antérieurs. Les options précédentes reposaient sur le fait que les patients utilisaient leurs pensées pour déplacer les curseurs vers des caractères spécifiques sur un clavier numérique. Avec ce nouvel implant, les gens pourraient taper librement et communiquer par texte en pensant simplement aux mots qu’ils souhaitent utiliser.

Un nouvel implant cérébral utilise des tentatives d’écriture manuscrite pour écrire du texte

Source de l’image : AYDINOZON/Adobe

L’un des principaux objectifs des interfaces cerveau-ordinateur (BCI) est de restaurer les habiletés motrices de base telles que parler et bouger aux personnes qui ont perdu ces capacités. Avec ce nouvel implant, les scientifiques tentent de s’appuyer sur cette idée en utilisant un BCI intracortical qui décode les mouvements de l’écriture manuscrite et l’activité neuronale dans le cortex moteur. L’implant prend ensuite ces informations et les traduit en texte en temps réel. Essentiellement, cela permet à la personne avec l’implant de penser à écrire une lettre ou un mot. Cette lettre ou ce mot est ensuite traduit en texte, permettant une communication rapide de la part de l’utilisateur.

Lors des tests, l’implant a pu atteindre une précision brute de 94,1 pour cent lorsqu’il est en ligne. Il a également été en mesure de fournir une précision de 99 % lorsqu’il est hors ligne. Ce nombre est comparable aux vitesses de frappe typiques des smartphones des personnes du groupe d’âge du participant au test.

« Lorsque nous comprendrons vraiment le cerveau grâce aux neurosciences dans les décennies à venir, nous devrions être en mesure de faire beaucoup mieux dans une plus grande variété de tâches », a déclaré Krishna Shenoy, neuroscientifique et ingénieur, lors du sommet WE (via le South China Morning Post ).

Nous avons déjà vu des implants cérébraux permettant aux utilisateurs aveugles de voir des formes. Shenoy pense que ces découvertes ne sont que la « partie émergée de l’iceberg ». Avec plus de tests et d’ingénierie, les implants qu’ils utilisent pourraient fournir des résultats encore plus solides.

Les implants seront-ils disponibles à l’avenir ?

Source de l’image : Teeradej/Adobe

Bien sûr, même avec des résultats aussi étonnants, la sécurité de ces implants est un obstacle majeur à la diffusion des BCI auprès des masses.

Shenoy dit que la méthode que les scientifiques utilisent actuellement s’est avérée sans danger pour les individus. Cependant, pour commercialiser les implants, les scientifiques devront insérer en toute sécurité plus d’électrodes dans le cerveau. De plus, la chirurgie devra devenir plus abordable, car la neurochirurgie est actuellement très chère.