Un implant cérébral révolutionnaire permet à une femme aveugle de voir des formes

Une nouvelle recherche d’un groupe de scientifiques a montré comment une équipe de chercheurs s’est réunie pour créer une vision artificielle pour une femme aveugle de 58 ans, lui permettant de voir des formes simples. Selon le rapport, le groupe a pu utiliser des électrodes pénétrantes pour créer les formes que la femme a ressenties. Dans un sens, l’implant cérébral a permis à la femme aveugle de « voir » des formes simples.

En plaçant un réseau sur le cortex visuel, les scientifiques disent qu’ils ont pu stimuler les neurones qui l’entourent pour créer une vision artificielle pour un volontaire aveugle. Ils ont ensuite pu enregistrer l’expérience à l’aide de la matrice ainsi que d’une paire de lunettes équipée d’une caméra vidéo miniature.

Un implant cérébral crée une vision artificielle pour une femme aveugle

Source de l’image : Teeradej/Adobe

Des scientifiques de l’Université Miguel Hernández en Espagne, de l’Institut néerlandais des neurosciences et du John A. Moran Eye Center de l’Université de l’Utah ont effectué les travaux. Selon un article publié dans The Journal of Clinical Investigation, le professeur Eduardo Fernández, MD, Ph.D., de l’Université Miguel Hernández d’Elche, a écrit que les électrodes pénétrantes ont été créées à l’aide d’un réseau de microélectrodes intracorticales à 96 canaux situé dans l’occipital du volontaire. cortex.

Les électrodes de l’implant cérébral ont ensuite stimulé le cerveau, provoquant une vision artificielle de la femme aveugle sous la forme de points de lumière blancs appelés phosphènes. Ces points ont ensuite créé les images que la femme a vécues.

« Ces résultats sont très excitants car ils démontrent à la fois la sécurité et l’efficacité et pourraient aider à réaliser un rêve de longue date de nombreux scientifiques, qui est le transfert d’informations du monde extérieur directement au cortex visuel des personnes aveugles, rétablissant ainsi une forme rudimentaire de la vue », a écrit le professeur Eduardo Fernández dans l’article (via Neuroscience).

Construire en avant

Une illustration est montrée de ce à quoi ressemble le cerveau humain à l’intérieur du crâne. Source de l’image : SciePro/Adobe

Les rapports disent que les résultats de cette expérience sont encourageants. Pour le moment, il ne semble pas y avoir eu d’effets négatifs sur le cerveau du volontaire. Cependant, Fernández a noté qu’il y avait plusieurs questions et problèmes sans réponse à résoudre.

Le groupe envisage de mener d’autres expériences. Le professeur RA Normann, co-auteur de l’étude, a noté que l’objectif global est de donner aux personnes aveugles plus de mobilité. Selon les rapports, les scientifiques prévoient d’utiliser des systèmes plus sophistiqués la prochaine fois. Cela devrait permettre des images visuelles plus complexes.

En cas de succès, des implants cérébraux comme celui-ci pourraient permettre aux femmes et aux hommes aveugles d’identifier d’autres personnes, des portes, des voitures, etc. Cela contribuerait essentiellement à créer plus d’indépendance pour l’utilisateur, ainsi qu’à augmenter sa sécurité. Ce n’est pas non plus la seule percée scientifique concernant la vision pour les aveugles. Il y a cinq ans, un implant oculaire bionique a permis à un aveugle de voir à nouveau pour la première fois en 40 ans.