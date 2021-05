Un implant révolutionnaire laisse juste un homme paralysé écrire en utilisant son cerveau – .

Les blessures à la colonne vertébrale qui peuvent conduire à une paralysie complète sont des conditions médicales incurables. Les nerfs de la moelle épinière ne peuvent pas être guéris pour restaurer la fonction motrice, mais les chercheurs recherchent d’autres moyens de contourner la blessure et de permettre aux personnes paralysées d’effectuer certaines des tâches qui ne leur sont pas accessibles après la blessure.

Des chercheurs de l’Université de Stanford ont pu concevoir un implant cérébral qui a permis à un homme tétraplégique d’écrire des messages texte en imaginant simplement le processus d’écriture physique de lettres sur une feuille de papier. La technologie a une précision impressionnante de 95%, et l’homme a pu «taper» environ 90 caractères par minute.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’homme qui a testé l’appareil ne peut pas bouger ses bras ou ses jambes à la suite d’un «accident bizarre», comme le rapporte NPR. «Il sortait les ordures, a glissé, est tombé et est instantanément devenu tétraplégique», a déclaré le Dr Jamie Henderson, co-auteur de l’étude, à la radio. «Donc, il est essentiellement complètement paralysé.

L’homme s’est porté volontaire pour l’étude expérimentale BrainGate2 il y a quelques années. BrainGate2 permet aux personnes paralysées de contrôler les ordinateurs avec leurs pensées. Les électrodes sont implantées chirurgicalement à l’intérieur du crâne, juste au-dessus du cortex moteur du cerveau, qui contrôle le mouvement. Une fois l’implant de cet homme en place, les scientifiques ont demandé au volontaire d’imaginer tenir un stylo et écrire des lettres sur une feuille de papier à la main. L’ordinateur surveillait les impulsions électriques dans l’activité cérébrale de l’homme et décodait finalement les signaux associés à chaque lettre individuelle. Puisqu’ils sont capables de déchiffrer chaque lettre du reste de l’alphabet, ils peuvent traduire l’activité cérébrale unique associée à chaque lettre en texte.

«Nous pouvons déterminer si la lettre que vous avez écrite est un A ou un B ou un C, puis l’afficher à l’écran, et vous pouvez épeler des mots et des phrases, etc., une lettre à la fois», étudie co -auteur Krishna Shenoy a déclaré à NPR.

Les participants aux expériences précédentes ont pu utiliser leurs pensées pour «pointer et cliquer» sur des lettres sur un écran, une approche plus lente que d’imaginer l’écriture manuscrite. Le nouveau système repose sur des pensées familières, de sorte que le volontaire a pu l’utiliser presque immédiatement.

«Il était très heureux lorsqu’il a pu écrire des messages en réponse aux questions que nous lui posions», a déclaré Henderson. «Il était plutôt excité à ce sujet.»

Ce ne sont que les premières étapes de la recherche, mais les expériences ont été très prometteuses jusqu’à présent. «Nous pouvons également imaginer qu’il soit utilisé par une personne qui pourrait avoir eu une lésion médullaire qui souhaite utiliser le courrier électronique», a déclaré Henderson, «ou, par exemple, un programmeur informatique qui souhaite retourner au travail.»

NPR explique que Henderson et Shenoy ont tous deux manifesté leur intérêt pour la commercialisation de leur technologie propriétaire. Cependant, on ne sait pas combien de temps il faudra à un produit commercial pour offrir les mêmes résultats que ceux observés dans ces expériences en laboratoire. On ne sait pas non plus combien coûterait une interface cerveau-ordinateur comme celle-ci.

Top Deal du jour Alerte d’affaire: les acheteurs d’Amazon grouillent pour obtenir ce drone à caméra 2K qui se replie aussi petit qu’un smartphone Prix courant: 79,99 $ Prix: 64,99 $ Vous économisez: 15,00 $ (19%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.