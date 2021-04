Un important message du dimanche de Pâques pour l’Église catholique, la Major League Baseball et Delta Airlines ⋆ .

par Wayne Allyn Root, mairie:

Que vous vous en rendiez compte ou non, nous sommes en guerre (et je ne parle pas de mes initiales). Les institutions américaines, les entreprises, les ligues sportives et même l’Église catholique sont en guerre avec le peuple américain.

Mais ils sont sur le point d’apprendre une leçon inestimable. Les cancres éveillés, ignorants, politiquement corrects, qui dirigent ces institutions se suicident tous.

Pourquoi une entreprise, une ligue sportive ou une institution religieuse s’impliquerait-elle dans la politique? Pourquoi risqueraient-ils d’offenser et de perdre 50% ou plus de leur clientèle?

Je suis un SOB (fils de boucher). J’ai tout appris sur les affaires de mon grand-père le boucher. Il m’a appris les clés du succès en entreprise:

N ° 1: le client a toujours raison

N ° 2: Si le client se trompe, reportez-vous à la règle n ° 1.

Bonjour, quelqu’un est-il à la maison? Tu ne nous vois pas? Il y a 74 millions d’électeurs Trump. Nous sommes la majorité silencieuse. Nous sommes vos clients. Pourquoi nous offenseriez-vous ouvertement? Voulez-vous perdre la moitié de votre clientèle? Pouvez-vous vivre sans 74 millions de clients?

Ne regardez pas maintenant, mais c’est exactement ce qui se passe ce week-end de Pâques. Notre pays et notre société implosent. Les entreprises et les institutions se suicident. Ils se rendent pour «annuler la culture». Mais en réalité, ils ne font que s’annuler.

La Major League Baseball vient d’annoncer qu’elle déplace le All-Star Game d’Atlanta pour protester contre l’adoption par les républicains de Géorgie des lois d’identification des électeurs. Babe Ruth se retourne dans sa tombe. Mon conseil: c’est le moment idéal pour 74 millions d’électeurs de Trump d’annuler le baseball. Je ne regarderai pas un seul match cette saison. C’est ce qu’on appelle le pouvoir de la bourse. Bonne chance, baseball.

Delta Airlines vient de condamner publiquement ces mêmes lois géorgiennes d’identification des électeurs. Mon conseil: c’est le moment idéal pour 74 millions d’électeurs de Trump d’annuler Delta Airlines. Vous pensiez que vos vols étaient vides depuis un an? Je volerai ABD – N’importe qui sauf Delta.

Vous pourriez également demander à Delta si cela signifie que les passagers peuvent désormais monter à bord de leurs avions sans présenter de pièce d’identité?

Mais maintenant nous arrivons au mouvement le plus stupide de tous – celui de l’Église catholique. Regardons les choses en face: l’Église catholique n’appelle jamais la police sur qui que ce soit, même les criminels les plus pervers de la terre. Par exemple, si vous avouez à un prêtre que vous êtes un meurtrier, un meurtrier de masse, un violeur ou un nazi, ou que vous avez battu votre femme, aucun prêtre ne peut vous dénoncer à la police. L’Église considère toute confession comme sacrée. Les prêtres ne peuvent jamais divulguer. Ils doivent porter cette confession dans leur tombe.

Ou prenez la question des étrangers illégaux (c’est-à-dire des criminels). Un prêtre de l’histoire a-t-il déjà appelé la police pour dénoncer un étranger illégal assis à l’intérieur de son église? Pas à ma connaissance. Les églises sont un «sanctuaire». Tout le monde est protégé à l’intérieur d’une église catholique.

Pourtant, il y a quelques jours, le père Milton Ryan, un prêtre de l’église Holy Trinity de Dallas, a dénoncé son propre paroissien. Pas un meurtrier, un meurtrier de masse ou un pédophile. Ryan a appelé la police sur une épouse catholique enceinte et mère d’un enfant d’un an pour ne pas porter de masque à l’église. Elle a été traînée hors de l’église par la police. Elle a été menacée d’arrestation. Les autorités de l’Église ont pris des photos de sa plaque d’immatriculation. Elle a été informée qu’elle ne serait plus jamais la bienvenue dans cette église.

