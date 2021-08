un impossible qui commence à se réaliser

02/08/2021 à 00:03 CEST

La baie de Chesapeake se remet lentement. Et ce succès, impensable il y a un demi-siècle, laisse espérer qu’avec l’unité, l’engagement et la volonté, il est possible de récupérer des zones très dégradées. Le programme de restauration du plus grand estuaire des États-Unis est un exemple pour le monde, un impossible qui commence à devenir réalité.

L’histoire de la baie de Chesapeake, considérée comme un trésor national des États-Unis, est un affrontement classique entre les intérêts commerciaux à court terme et la santé écologique – ainsi qu’économique – à long terme.

Les eaux de la baie abritaient de vastes quantités de vie marine pendant des millénaires. Mais le développementalisme enregistré dans son environnement, la pression urbaine, les pêcheurs, les collectionneurs, les éleveurs et les agriculteurs ont causé une pollution alarmante dans les années soixante-dix du siècle dernier. La production de poisson a chuté. La biodiversité a beaucoup souffert.

Un plan ambitieux a donc été conçu pour reconquérir la baie. Une entreprise à laquelle participent plus d’une centaine d’entités : agences fédérales et étatiques, gouvernements locaux, ONG et institutions académiques.

Première étape : améliorer le traitement des eaux usées

La première étape, qui s’est avérée indispensable au fil du temps, a été d’améliorer le traitement des eaux usées. Le Maryland et la Virginie ont appliqué une technologie améliorée d’élimination des nutriments à l’aide de filtres à micro-organismes. Et la pollution par les nutriments a été réduite de 50 %.

La réduction des émissions des centrales électriques et des voitures ils ont aussi été décisifs. Les herbiers ont commencé à pousser rapidement. De là, a commencé « une cascade d’effets positifs & rdquor ;, selon l’ouvrage intitulé « Le cas complexe de la restauration de la baie de Chesepeake & rdquor ;, par John Carey, publié dans « Actes de l’Académie nationale des sciences des États-Unis ». d’Amérique & rdquor;;.

Bien que les améliorations soient rares et lentes dans certains domaines, elles commencent à se manifester. des résultats encourageants. Les “zones mortes”, qui occupaient il y a quelques années encore une grande partie de l’estuaire, se sont réduites. L’eau est un peu moins trouble. La flore marine se rétablit. Les récifs d’huîtres prospèrent. Les dauphins sont revenus.

« Les choses changent pour le mieux & rdquor;explique Chris Patrick, directeur du programme de végétation aquatique au Virginia Institute of Marine Sciences (VIMS). Mais “toute réhabilitation prendra des décennies”, prévient Scott Phillips, coordinateur de la baie de Chesapeake pour l’US Geological Survey.

Le point de départ était inquiétant : la baie de Chesapeake souffrait de graves problèmes de pollution toxique, de surenrichissement en nutriments et de déclin des herbiers marins. C’était un « écosystème en déclin & rdquor ;, avec des populations de faune et de flore en forte diminution. Il fallait agir.

Une baie où s’écoulent plus de 150 rivières

Ce n’était pas facile, car la baie, où s’écoulent plus de 150 rivières, draine une superficie de plus de 166 000 kilomètres carrés, des États de New York, de Pennsylvanie, du Delaware, du Maryland, de Virginie et de Virginie-Occidentale, ainsi que le District de Colombie.

De plus, le bassin hydrographique de la baie, qui abrite plus de 3 600 espèces de plantes et d’animaux, abrite plus de 15 millions de personnes.

Le premier pacte pour sauver la baie date de 1983. Et en 2014, un accord historique a été signé, accélérant le rythme de la restauration et fixant des objectifs et des résultats pour la restauration de la baie, de ses affluents et des terres qui les entourent.

Les partenaires du programme de la baie de Chesapeake envisagent un « bassin versant écologiquement et économiquement durable, avec de l’eau propre, une vie abondante, des terres conservées et un accès à l’eau, un patrimoine culturel vivant et une diversité de citoyens et de parties prenantes engagés ».

Pour y parvenir, ils ont d’abord identifié les problèmes. Le premier, le mauvaise qualité de l’eau, qui nuisent à la santé des espèces dans toute la région. Le deuxième, le pression agricole et le besoin croissant de terres et de ressources, qui a fragmenté et dégradé les habitats dont ils dépendent.

Également excès de nutriments, de sédiments et de polluants toxiques ils dégradent les cours d’eau, nuisent aux poissons et à la faune et présentent des risques pour la santé humaine.

Résister aux effets néfastes du changement climatique

Ils ont prédit que les tempêtes, les inondations et l’élévation du niveau de la mer auront de grands impacts sur le bassin. Et ils ont noté que la surveillance, l’évaluation et l’adaptation à ces conditions environnementales changeantes aideront les ressources vivantes, les habitats, les infrastructures publiques et les communautés à résister aux effets néfastes du changement climatique.

Autres conclusions : les changements dans l’utilisation des terres et le développement peuvent nuire à la qualité de l’eau, dégrader les habitats et altérer les paysages culturellement importants. La conservation des terres ayant une valeur écologique, historique et communautaire est « fondamentale & rdquor ; pour maintenir un écosystème sain.

Enfin, les responsables du programme savent que le succès à long terme de l’effort de restauration de la baie dépend du travail des personnes et des communautés qui vivent le long du bassin. Ainsi, se connecter avec les responsables de l’environnement actuels et encourager les futurs dirigeants locaux “aide à construire le réseau qui permettra de poursuivre le travail”.

Décalogue des objectifs du programme de restauration.

1. Objectif de pêche durable. Protéger, restaurer et améliorer les poissons, les crustacés et autres ressources vivantes, leurs habitats et leurs relations écologiques afin de maintenir toutes les pêches et de fournir un écosystème équilibré dans le bassin et la baie.

2.Objectif des habitats vitaux. Restaurer, améliorer et protéger un réseau d’habitats terrestres et aquatiques pour soutenir les poissons et la faune et offrir d’autres avantages publics, notamment la qualité de l’eau, les utilisations récréatives et la valeur du paysage dans l’ensemble du bassin hydrographique.

3.Objectif eau propre. Réduire les excès de nutriments, de sédiments et de polluants toxiques qui dégradent les cours d’eau, nuisent aux poissons et à la faune et présentent des risques pour la santé humaine.

4. Objectif d’élimination des polluants toxiques. Veiller à ce que la baie et ses rivières soient exemptes des effets des polluants toxiques sur les ressources vivantes et la santé humaine.

5. Objectif de bassins versants sains. Maintenir des eaux saines et des bassins versants identifiés par l’État, reconnus pour leur haute qualité et leur haute valeur écologique.

6. Objectif de résilience climatique. Augmenter la résilience du bassin de la baie, y compris ses ressources vivantes, ses habitats, ses infrastructures publiques et ses communautés, pour résister aux impacts négatifs des conditions environnementales et climatiques changeantes.

7.Objectif de conservation des terres. Conserver les paysages chéris des citoyens pour maintenir la qualité de l’eau et l’habitat; maintenir le fonctionnement des forêts, des fermes et des communautés maritimes ; et conserver les terres de valeur culturelle, autochtone et communautaire.

8. Objectif de gestion. Augmenter le nombre et la diversité des gestionnaires locaux (citoyens) et des gouvernements locaux qui soutiennent activement et mènent des activités de conservation et de restauration qui permettent d’obtenir des cours d’eau locaux sains, des rivières et une baie dynamique.

9.Objectif de l’accès public. Élargir l’accès du public à la baie et à ses affluents par le biais de parcs, d’abris, de réserves, de sentiers et de sites partenaires fédéraux, d’État et locaux, nouveaux et existants.

10.Objectif d’alphabétisation environnementale. Permettre aux étudiants de la région d’obtenir leur diplôme avec les connaissances et les compétences nécessaires pour agir de manière responsable pour protéger et restaurer leur bassin versant local.

Site Internet sur le programme ‘Chesapeake Bay’ : https://www.chesapeakebay.net/

