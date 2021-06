Un impôt minimum mondial sur les sociétés aiderait les démocrates à cacher leur appétit pour la richesse américaine 10z viral

Les augmentations proposées par le président Joe Biden des taux d’imposition des sociétés aux États-Unis continueront de rendre les États-Unis non compétitifs à l’échelle internationale, tandis que le taux d’imposition minimum mondial des sociétés proposé par le G7 nuira à notre économie, aux paradis fiscaux et aux entreprises.

Le Groupe des 7 (G7) est une association de nations riches et démocratiques dont les dirigeants se réunissent pour utiliser leur richesse et leur pouvoir combinés pour façonner l’économie mondiale.

Les ministres des Finances de ces pays membres ont convenu lors de leur sommet annuel de créer un impôt minimum mondial sur les sociétés de 15 %, qui s’appliquerait à chaque membre au fur et à mesure de l’UE, avec l’intention de l’étendre à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). . Sans surprise, chaque pays membre a déjà un taux d’imposition des sociétés supérieur à ce « minimum mondial », Canada (15 % fédéral, avec impôts locaux non déductibles), France (28 %, mais sera de 25,83 % en 2022), Allemagne (15,825% ), l’Italie (24 %), le Japon (23,2 %), le Royaume-Uni (19 %) et les États-Unis.

Les États-Unis ont actuellement un taux d’imposition des sociétés de 21 pour cent, mais l’administration Biden a proposé une augmentation à 28 pour cent afin de financer une facture d’infrastructure gonflée. Avec cette augmentation, les États-Unis auront le taux d’imposition le plus élevé du G7 et de l’OCDE.

Pour justifier cette augmentation alors que d’autres pays abaissent à juste titre leurs taux d’imposition des sociétés pour attirer l’investissement, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a témoigné devant le Congrès, déclarant la nécessité d’un accord international pour créer un taux global minimum afin d’éviter un « nivellement par le bas ». Ce minimum global est destiné à compenser quelque peu les effets d’un taux d’imposition des sociétés comparativement plus élevé.

Avec l’accord des sept pays membres, la proposition doit encore être approuvée par l’Union européenne, ce qui pourrait être un défi de taille. Bien qu’il n’ait été débattu que par les pays du G7, tout accord sera également appliqué dans l’ensemble de l’Union européenne, dont plusieurs membres ne sont pas particulièrement enthousiastes à l’idée d’abandonner leur droit individuel de déterminer la politique fiscale de leur pays.

L’opposition monte de la part de pays paradis fiscaux tels que Chypre et l’Irlande, qui ont chacun un taux compétitif de 12,5 %. D’autres petits pays de l’Union européenne, dont les Pays-Bas et le Luxembourg, ont rejoint l’opposition, car ils apprécient l’indépendance de la politique fiscale malgré le fait qu’ils maintiennent actuellement des taux plus élevés que le minimum de 15 %.

L’Irlande serait touchée de manière disproportionnée par cette règle internationale, car le pays a utilisé des taux d’imposition compétitifs pour attirer les entreprises et développer son économie. L’augmentation forcée mettrait fin à cet avantage, détruisant la capacité du plus petit pays à se positionner comme accueillant pour les affaires internationales. De plus, la souveraineté sur la politique fiscale est une liberté de longue date et chérie que chaque pays mérite, afin de soutenir au mieux ses propres intérêts économiques.

Ce plancher de 15 pour cent ne compensera pas non plus de manière tangible la réduction des investissements aux États-Unis causée par un taux d’imposition des sociétés incomparablement élevé. Notre compétitivité à l’étranger serait encore gravement compromise, car les États-Unis auraient toujours le taux d’imposition le plus élevé de l’OCDE.

Les entreprises subiraient davantage de préjudices, tant au pays qu’à l’étranger. Le taux d’imposition des sociétés plus élevé signifie moins d’argent pour l’embauche, l’investissement et l’innovation. Alors que les impacts de la hausse des impôts ne peuvent plus être totalement échappés en raison du minimum proposé, le désavantage concurrentiel des États-Unis en raison d’un taux incomparablement élevé continuera de pousser les innovateurs et les investissements à l’étranger, même s’ils seront confrontés à des bénéfices réduits en raison du minimum d’impôt.

Le minimum d’impôt sur les sociétés est un projet de loi absurde qui nuira aux entreprises et aux pays favorables aux entreprises tout en ne parvenant pas à atténuer les coûts du taux absurdement élevé proposé par les États-Unis. Les 15 pour cent ont été décidés par des pays qui ne seront pas lésés par le changement, et seront probablement imposés aux pays plus petits qui apprécient leur souveraineté ou leur capacité à attirer des investissements et des emplois avec leurs propres politiques.

