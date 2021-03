Un impôt sur la fortune américain pousserait-il les millionnaires à adopter Bitcoin?

La perception d’une taxe progressive sur les ultra-riches a longtemps été un sujet de discussion populaire auprès de nombreux démocrates américains, mais une telle politique aurait été inimaginable sous une administration républicaine et un Congrès divisé.

Maintenant que le Parti démocrate a repris le contrôle à la fois de la Maison Blanche et du Capitole, l’initiative est officiellement sur la table: le 1er mars, un groupe de législateurs démocrates dirigé par la sénatrice Elizabeth Warren a présenté un projet de loi proposant une taxe annuelle sur les ménages. et les fiducies valant plus de 50 millions de dollars, y compris la valeur des biens tels que les biens immobiliers et les actions.

Alors que de nouveaux ponts entre le capital traditionnel et l’espace des actifs numériques émergent presque quotidiennement, les personnes fortunées peuvent transférer de la valeur vers la cryptographie plus facilement que jamais. Un futur impôt sur la fortune, devrait-il être codifié dans la loi, peut-il affecter leur volonté de le faire?

Le plan de Warren

Commercialisé sous le nom de taxe ultra-millionnaire, le projet de loi du sénateur Warren propose une taxe annuelle de 2% sur la valeur nette de tout ménage entre 50 millions de dollars et 1 milliard de dollars, et une taxe de 3% pour ceux d’une valeur supérieure à 1 milliard de dollars. Les rédacteurs soutiennent que le fardeau ne retombera que sur les 100 000 ménages les plus riches du pays, soit les 0,05% supérieurs de la répartition des richesses.

Les législateurs soutiennent que l’initiative pourrait générer au moins 3 billions de dollars de recettes fédérales sur 10 ans – un pool de ressources qui pourrait être consacré à soutenir des domaines sous-financés tels que l’éducation, la garde d’enfants et les infrastructures.

Le projet de loi devrait effacer le Sénat américain avant de devenir loi. Même si les démocrates et les républicains sont actuellement à égalité 50-50 dans la chambre, le vice-président démocrate Kamala Harris tenant un vote décisif, la plupart des projets de loi recueillent encore au moins 60 voix pour approbation. Comme l’a noté Bloomberg, les démocrates espèrent au moins ajouter certains éléments de la taxe au projet de loi budgétaire qui seront réconciliés plus tard dans l’année.

Les critiques abondent

Il n’est pas aussi inattendu que l’initiative ait été immédiatement réprimandée par la droite et le centre politiques, ainsi que par les grandes entreprises. Dans les semaines qui ont suivi la publication de la proposition, le Wall Street Journal a publié plusieurs articles d’opinion décrivant les raisons pour lesquelles l’impôt sur la fortune ferait plus de mal que de bien.

L’un d’eux a fait valoir qu’un impôt sur la fortune pour les millionnaires et milliardaires américains affecterait le paysage de la propriété sur le marché boursier américain: comme les grands investisseurs américains seraient obligés de vendre leurs actifs les plus liquides à rabais, leurs homologues des juridictions exemptes d’impôt sur la fortune seraient heureux. pour acheter. L’auteur d’un autre a soutenu que la sortie de capitaux du marché boursier résultant de l’imposition des ultra-riches diminuerait la valeur de l’épargne de chacun.

Le milliardaire Leon Cooperman a déclaré à CNBC que s’il pensait que les riches devraient payer plus d’impôts, la configuration de la politique de Warren «n’a aucun mérite». Il a ajouté: «Si l’impôt sur la fortune passe, sortez et achetez-vous de l’or parce que les gens vont se précipiter pour trouver des moyens de cacher leur richesse.»

Attendez, mais cet or pourrait-il être numérique?

Pas un endroit pour se cacher

Certes, la boutade de Cooperman sur l’utilisation de l’or pour cacher sa valeur nette est métaphorique, une référence aux types d’actifs qui peuvent être moins visibles aux yeux du gouvernement par rapport à ceux qui se trouvent dans des comptes bancaires et de courtage. Quant à l’or réel, l’IRS traite les métaux précieux comme des objets de collection soumis à l’impôt sur les plus-values ​​à long terme. Les crypto-monnaies n’appartiennent définitivement à aucune de ces catégories, car elles ne sont ni des objets de collection (à moins qu’ils ne soient des jetons non fongibles) ni moins visibles.

Si l’objectif est littéralement de dissimuler la richesse, le recours à une réserve de valeur qui est automatiquement suivie sur un registre ouvert et immuable ne semble pas être une bonne idée. Maria Stankevich, directrice du développement commercial de l’échange de crypto-monnaie EXMO UK, a commenté à Cointelegraph: «Aujourd’hui, l’adoption massive de la BTC est étroitement liée non pas à l’argent fantôme, mais bien au contraire – à son statut d’actif financier transparent.» Tim Byun, responsable des relations gouvernementales mondiales chez Crypto Exchange OKCoin, a ajouté:

«Taxer les ultra-riches a peu ou pas d’impact sur l’adoption croissante par tous les Américains et non-Américains des actifs numériques, en particulier du Bitcoin. […] Il est insensé de penser qu’ils (ainsi que quiconque) se tourneront vers Bitcoin comme un moyen de «cacher» leur richesse étant donné que le bitcoin laisse une empreinte numérique permanente. »

De meilleures façons

Douglas Borthwick, directeur du marketing de la société d’actifs numériques INX, a déclaré que considérer les actifs numériques et Bitcoin (BTC) comme un endroit pour cacher la richesse est «plutôt hors de la base». Bien que les résidents fiscaux américains puissent toujours acheter du Bitcoin sur des plates-formes offshore sans que des exigences rigoureuses en matière de connaissance de votre client et de lutte contre le blanchiment d’argent ne soient en place, il existe de graves risques associés à la livraison et à la garde. Selon Borthwick, les millionnaires ont généralement recours à d’autres stratégies:

«Ils investissent dans des articles coûteux pour se prémunir contre les achats inflationnistes. Pensez aux tableaux de maîtres et aux parcelles de biens immobiliers. Il existe de nombreuses stratégies que les investisseurs ultra-riches utilisent avec leurs comptables pour éviter des impôts plus importants. Je ne suis pas sûr que les actifs numériques mèneraient la charge là-bas. »

Buyn d’OKCoin a estimé que les ultra-riches continueront de préserver leur richesse «par des moyens éprouvés et authentiques, car ils ont accès aux avocats, conseillers financiers et consultants les plus brillants».

Un effet indirect?

Même si les actifs numériques ne sont pas bons pour dissimuler la valeur nette réelle des ménages, il pourrait y avoir d’autres voies pour un impôt sur la fortune hypothétique pour accroître l’intérêt des millionnaires pour la cryptographie. En voici une.

Selon un rapport publié en janvier par la Tax Foundation à but non lucratif de politique fiscale, un impôt sur la fortune de 2% à 3% pourrait effacer les revenus d’intérêts sur des investissements plus sûrs comme les obligations et les dépôts bancaires. Cela pourrait devenir un choc externe suffisant pour inciter les investisseurs fortunés à reconsidérer la structure de leurs portefeuilles et à les recalibrer afin de donner plus de poids aux actifs les plus risqués mais à haut rendement.

En d’autres termes, la taxe hypothétique pourrait encourager les riches à investir dans les crypto-monnaies et les dérivés cryptographiques pour compenser la stagnation des gains des actifs plus traditionnels.