Un incendie à Londres éclate alors que la station Elephant and Castle est engloutie dans une épaisse fumée noire – mises à jour | Royaume-Uni | Nouvelles

Un témoin a écrit sur Twitter : “De la fumée continue de couler, la zone sous la gare s’appelle Little Columbia et il y a de nombreux petits magasins et restaurants colombiens qui sont maintenant recouverts d’une épaisse fumée noire.

“Ambulances et pompiers présents.”

Une autre personne a ajouté: “Un individu rapporte de la fumée noire suivie d’une explosion et d’une “grande boule de feu” à la gare d’Elephant and Castle à Londres.”

Network Rail a déclaré que les trains avaient été perturbés en raison de l’incendie.

Ils ont déclaré: “Un incendie à côté de la voie à Elephant & Castle signifie que les trains ne peuvent actuellement pas circuler dans cette gare.

“En conséquence, les trains entre Londres Blackfriars et Denmark Hill / Herne Hill peuvent être annulés ou retardés.”

