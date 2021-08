Un incendie à New York a fait sauter les invités du mariage par les fenêtres pour se mettre en sécurité

Une mariée et sa nièce de 6 ans faisaient partie d’une vingtaine de personnes blessées dans un incendie à Elmhurst, dans le Queens, dimanche matin, qui a fait sauter des occupants des fenêtres pendant des heures de sécurité après la fin d’une célébration de mariage, ont déclaré les autorités et la famille.

“Les gens ne pouvaient pas sortir par les fenêtres à cause des portes. Ils sautaient par la fenêtre par le haut”, a déclaré au Post, un voisin de 15 ans, Mike Paucar.

Des flammes ont éclaté au domicile du 41-46 Hampton Street vers 7h44, a indiqué le FDNY. Vingt-deux civils et un pompier ont été transportés dans des hôpitaux de la région, ont indiqué des responsables.

Les membres de la famille du couple nouvellement marié, Elizabeth Altamirano et Patrak Farjado, ont déclaré qu’ils avaient célébré à la résidence jusqu’à environ 4 heures du matin.

Jefferson Altamirano, 16 ans, a déclaré que sa sœur et son beau-frère dormaient à l’intérieur lorsqu’ils ont entendu un fort boum.

« Ils ne savent toujours pas quoi [caused it] mais ils disent que c’est une fuite de gaz”, a-t-il déclaré au Post.

Les premiers intervenants ont maîtrisé l’incendie à 8 h 29, a déclaré le FDNY.

Paucar a déclaré avoir vu jusqu’à 10 personnes sauter par la fenêtre du troisième étage. Les fenêtres des autres étages étaient couvertes de barrières de sécurité en métal.

“Ils brisaient la climatisation qui se trouvait là-haut et ils ont commencé à sauter”, a-t-il déclaré. “Tout ce que vous avez vu, ce sont des gens qui sautent de la fenêtre du haut. Ils atterrissent sur le sol, certains d’entre eux se sont blessés.”

Une vidéo de l’incendie filmée par une autre voisine, Sandra Alvarez, montrait des flammes engloutissant l’arrière de la maison. Un autre clip montrait une femme pleurant et consolant deux jeunes enfants.

Alvarez a déclaré qu’elle était sortie après avoir entendu une femme plus âgée et des enfants crier.

“Elle demandait de l’aide. Elle disait ‘Les enfants, les enfants, les enfants. Aidez les enfants à sortir'”, a déclaré Alvarez, 49 ans. “Elle s’inquiétait pour les gens coincés dans la maison. Je pense qu’ils étaient coincés dans les escaliers et qu’ils devaient sortir du grenier.”

“C’était comme un film. Ils avaient de la fumée sur le visage. C’était assez effrayant”, a-t-elle déclaré.

Altamirano a déclaré que le jeune marié avait couru trois fois pour sauver les enfants.

“Il a dû rentrer en courant et faire le plus possible. Il n’a pas pu éteindre le feu. Il a dit qu’il avait fait trois voyages pour rentrer à l’intérieur”, a déclaré Altamirano. “Il se lève et sort son bébé et rentre à l’intérieur pour son beau-fils et quand il sort et essaie de remonter, les escaliers étaient remplis de fumée.”

“Nous nous sommes bien amusés jusqu’à ce que le DJ parte”, a-t-il déclaré. “Nous étions censés revenir aujourd’hui pour la promenade du mariage. Nous allions le faire dans l’allée mais nous ne pouvons plus le faire.”

