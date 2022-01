Un incendie affecte le bâtiment du Parlement sud-africain à Cape Town

01/02/2022

UNE incendie s’est déchaîné tôt ce dimanche dans le Bâtiment du Parlement du Cap dans Afrique du Sud, les causes des flammes sont encore inconnues.

L’incendie a pris naissance les bureaux du troisième étage et s’est étendu à la salle de gym. Le toit a pris feu et le bâtiment de l’Assemblée nationale est également en feu, selon un communiqué recueilli par le portail sud-africain News24.

L’équipe d’incendie et de secours de la ville a reçu l’appel à 05h03 heure locale, elle continue d’éteindre l’incendie, tandis que la police patrouille dans l’enceinte et a bouclé la zone.

Le bâtiment du Parlement à Cape Town est divisé en trois parties, le plus ancien a été construit en 1884. Les pièces les plus récentes datent des années 1920 et 1980.

Le Cap a subi un incendie de forêt le 18 avril sur les pentes de la montagne de la Table du Cap qui s’est propagé à l’Université du Cap, incendiant la bibliothèque historique du campus et forçant les étudiants à évacuer.