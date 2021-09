Un incendie de forêt d’un million d’acres en Californie menace la recherche d’une vie extraterrestre par Allen Telescope Array

in

Le Dixie Fire de plus d’un million d’acres en Californie se rapproche du réseau de télescopes Allen, menaçant la recherche de l’installation d’intelligence extraterrestre (SETI).

L’Institut SETI, qui exploite l’Allen Telescope Array (ATA), a déclaré dans un communiqué que le Dixie Fire qui déchire maintenant le nord de la Californie n’est qu’à 12 miles de l’installation. Compte tenu du mouvement vers le nord du Dixie Fire, Alex Pollak, directeur des opérations scientifiques et techniques de l’ATA, a déclaré que l’installation avait été évacuée par mesure de précaution et que des efforts d’atténuation des menaces autour des 42 antennes de l’installation étaient en cours.

« Anticiper la possibilité que [the Dixie Fire] pourraient atteindre les antennes, le personnel de l’observatoire a contacté le service d’incendie du service forestier américain pour préparer le site contre d’éventuels dommages », indique le communiqué du SETI. « Deux équipes du service forestier, soit une douzaine de personnes au total, ont enlevé les broussailles à proximité des antennes. Les arbres de la région ont été élagués de toutes les branches à moins de dix pieds au-dessus du sol. »

L’ATA est la seule installation de ce type dont la mission principale est de rechercher les signaux radio de la vie extraterrestre. Étant donné que les types de signaux radio micro-ondes surveillés par l’ATA ne sont pas affectés par l’atmosphère terrestre, son installation n’a pas besoin d’être située à une altitude plus élevée, comme les sommets ou les plateaux montagneux comme le font les télescopes optiques à miroir et à lentille.

Ce dont il a besoin, cependant, c’est d’une région très radio-calme, généralement des zones rurales à faible population qui sont souvent entourées de pâturages naturels et de forêts. Le type de région qui permet de détecter les signaux radio vraisemblablement faibles d’une civilisation extraterrestre est également le plus sensible aux incendies de forêt, malheureusement.

Une vue satellite aux couleurs améliorées de la partie nord-ouest de l’incendie de Dixie le 17 août 2021 (Crédit image: Pierre Markuse / Flickr)

Analyse : quoi que vous fassiez, le changement climatique va le perturber

Il est parfois difficile de prédire comment le changement climatique va affecter nos vies, car nous avons tendance à voir les problèmes d’ensemble comme la hausse des températures et du niveau de la mer, mais ces grands effets ont des conséquences granulaires en aval pour à peu près tout le monde.

Si quelqu’un disait que le changement climatique allait perturber la recherche de vie extraterrestre, les gens pourraient ne pas faire le lien que les incendies de forêt en Californie – exacerbés par la crise climatique – perturberaient les réseaux de télescopes que nous utilisons pour rechercher parmi les étoiles.

Lorsque nous parlons d’inondations dans les régions côtières, nous ne pensons pas à la perturbation de l’industrie résultant des chaînes d’approvisionnement essentielles coupées par des routes inondées, ou à la perturbation des usines ou des centres commerciaux par les lignes électriques tombées, la ligne que nous voyons dans La Louisiane en ce moment.

Si vous pensez savoir à quel point le changement climatique va bouleverser votre vie, vous ne le savez pas ; pas totalement. Et vous ne le saurez finalement pas jusqu’à ce que quelque chose se passe et qu’il soit trop tard pour faire quoi que ce soit, comme regarder votre ferme ou votre propriété être emportée par une fonte de neige ou de glacier plus élevée que prévu ou brûlée au sol dans un incendie de forêt incontrôlable.

Une grande partie du changement climatique est déjà verrouillée, mais il est encore temps d’empêcher que les choses ne s’aggravent. Nous devrions probablement tous nous y mettre.