Un incendie ravage la maison madrilène du magnat Pérez Simón

20/11/2021

Le à 18h45 CET

Écriture / EP

Les pompiers de la Communauté de Madrid ont contrôlé mardi dernier un incendie dans une maison individuelle à Pozuelo de Alarcón qui n’a pas causé de blessures, tel que rapporté par Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Comme l’a rapporté ce week-end le journal ‘ABC’, la maison touchée appartiendrait au magnat Juan Antonio Pérez Simon, né dans la ville asturienne de Llanes, mais a émigré dans son enfance au Mexique

Dans la maison, située sur le Paseo de los Lagos dans l’urbanisation de La Finca, à Pozuelo de Alarcón, il y avait six personnes et quatre chiens qui n’ont pas été blessés. Le premier appel aux Urgences a eu lieu peu avant 19h00 et quatre équipes de Pompiers Communautaires se sont rendues sur les lieux.

Par le feu, on a vu touché une construction adjacente à la maison, ainsi que la cuisine et le premier étage de celle-ci par la fumée.

De plus, un dispositif sanitaire préventif de Summa 112 et SEAPA de Pozuelo de Alarcón a été déployé, en plus d’intervenir également Police locale de Pozuelo et la police nationale.