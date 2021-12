Un incendie se déclare à la sortie de Long Island Railroad à Penn Station

On pouvait voir des étincelles jaillir d’un plafond à Penn Station, allumant apparemment un feu d’ordures et donnant aux voyageurs une raison supplémentaire de s’inquiéter, selon une vidéo et un témoin oculaire.

L’incendie s’est déclaré après 15 h 45 dans le hall de sortie de Long Island Rail Road à Penn Station mardi après-midi.

Matthew Drinkwater, de Greenport, dans le comté de Suffolk, attendait son annonce de piste pour rentrer chez lui lorsqu’il a vu des étincelles sortir du plafond du hall près de la piste 19.

« J’ai regardé et j’ai vu quelque chose qui fumait dans la poubelle… et puis des étincelles ont commencé à descendre du plafond », se souvient Drinkwater.

Une vidéo de Drinkwater montre un énorme incendie dans la boîte en plastique pendant que deux ou trois personnes essaient de l’éteindre avec de l’eau. Ils battent en retraite après un déluge d’étincelles du plafond.

Des étincelles pouvaient être vues en sortant du plafond, ce qui a enflammé une poubelle au pavillon LIRR à Penn Station. Matthew Drinkwater/Twitter

« Les gens essayaient de l’éteindre, puis les étincelles sont devenues trop fortes, alors ils ont tiré la poubelle », a déclaré Drinkwater. Il a dit qu’il n’était pas sûr si le feu s’était déclenché dans la boîte ou au plafond.

« Il semblait que les étincelles étaient probablement tombées dans la boîte, ce qui l’a ensuite fait prendre feu », a-t-il déclaré.

La police du MTA a répondu à un incendie de poubelle sur le hall de sortie à 15h48, a déclaré le porte-parole de l’autorité, Aaron Donovan. Le feu a été éteint à 3h49.

Une enquête est en cours sur la cause de l’incident. Le service ferroviaire n’a pas été affecté.

Matthew Drinkwater attendait l’annonce de son morceau quand il a vu les étincelles. Il a réussi à capturer l’incendie en vidéo.Matthew Drinkwater/Twitter Les responsables du MTA enquêtent sur la cause de l’incendie. JCRice