Un incroyable aspirateur robot eufy est tombé à 130 $ sur Amazon, aujourd’hui seulement

Tout le monde aime regarder un sol propre. Bien que vous n’ayez peut-être pas un sol en marbre à regarder qui soit si bien poli que vous puissiez voir votre reflet, au moins vous ne verrez pas de saleté partout où vos yeux scrutent. Nettoyer le sol peut être délicat et, le plus souvent, ennuyeux. Que vous soyez un balai, une vadrouille ou un aspirateur, vous devez faire des efforts pour obtenir ces résultats. Amazon propose d’excellents produits qui vous aideront à nettoyer votre sol plus fréquemment. Vous pouvez profiter dès maintenant d’une double remise sur un Aspirateur sec humide et vadrouille Tineco cela vous le donnera pour seulement 129,99 $. Mais si vous êtes à la recherche d’un robot aspirateur, laissez-nous vous suggérer un aspirateur robot renouvelé. Il y a des soldes sur ceux d’un jour que vous allez vouloir voir.

Les eufy BoostIQ RoboVac 15C MAX est un aspirateur auto-chargeur qui vous offre tellement de fonctionnalités. Il a une grande aspiration et est extrêmement silencieux. Vous adorerez avoir ce robot aspirateur chez vous. Cela vous aidera à nettoyer votre maison et vous forcera à le faire. Plutôt que de dépenser une tonne pour un tout nouveau, Amazon propose une vente d’une journée sur le nouveau robot aspirateur. Vous économiserez gros avec ça.

eufy BoostIQ RoboVac 15C MAX, connecté au Wi-Fi, super fin, aspiration de 2000 Pa, silencieux, auto-rechargeable… Prix catalogue : 139,99 $ Prix : 129,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (7%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Économisez 48 % sur un aspirateur robot renouvelé

Lorsque vous avez le eufy BoostIQ RoboVac 15C MAX, il fera tellement pour la propreté de votre ménage. Vous pourrez contrôler cela depuis l’application EufyHome ainsi qu’avec votre voix via Amazon Alexa et Google Assistant. Vous pouvez placer des bandes de délimitation pour que l’aspirateur ne nettoie que ce que vous voulez. Le corps mince de 2,85 pouces peut s’intégrer dans de nombreux endroits de votre maison, y compris sous les chaises et les canapés. Il est amélioré à une aspiration de 1500 Pa pour plus de capacité de nettoyage.

Lorsque vous choisissez un aspirateur robot renouvelé d’Amazon, il s’agit d’un aspirateur d’occasion. Mais les fournisseurs qualifiés par Amazon l’ont inspecté, testé et vérifié de manière professionnelle pour s’assurer qu’il est en état de fonctionnement. Il n’y a pas d’imperfections cosmétiques visibles. Les accessoires peuvent ne pas être d’origine, mais ils seront compatibles et fonctionnels. Obtenir un renouvellement eufy BoostIQ RoboVac 15C MAX vous fera économiser 120 $ aujourd’hui !

En savoir plus sur le vide

Il est doté de la technologie BoostIQ, ce qui signifie qu’il détectera quand il aura besoin d’augmenter sa puissance d’aspiration. Cela l’aidera à traverser les zones où la force d’aspiration est nécessaire. Il fonctionnera jusqu’à 100 minutes et il est extrêmement silencieux. Cela se chargera lorsque la batterie sera faible. Il est livré avec un certain nombre d’accessoires pour vous aider à en tirer le meilleur parti.

N’oubliez pas que ce renouvellement de l’offre d’aspirateur robot c’est seulement pour aujourd’hui. Vous feriez mieux de vous dépêcher si vous voulez profiter de 48% de réduction. Gardez votre maison plus propre avec eufy.

