Un incroyable Rayo Vallecano visite le Santiago Bernabéu

11/04/2021 à 21:31 CET

pari

Vous venez de lire comment le dernier match a brisé la séquence, mais les Blancos n’ont jamais lié deux matchs à une défaite dans l’histoire de la Liga contre le Rayo Vallecano. De plus, à domicile, le Real Madrid n’a perdu qu’un seul match sur 18 face à son prochain rival en Liga, c’était en 1996.

Tendances récentes

Si l’on se souvient, le Real Madrid a fait match nul lors de ses deux derniers matchs à domicile en compétition nationale. Les deux avec un 0-0, contre Villarreal et Osasuna. Encore une fois, avec ce match, ils peuvent égaler ou dépasser une séquence historique. Depuis 1969, ils n’ont pas fait match nul trois matchs de suite à domicile. Et ils n’ont jamais égalé trois fois de suite à zéro.

De son côté, le Rayo Vallecano n’a remporté qu’un de ses 15 derniers matches à l’extérieur en Liga, c’était en septembre contre l’Athletic.

Analyse du jeu et des données

Le Real Madrid et l’Atlético sont les équipes de LaLiga qui ont marqué le plus de buts après une contre-attaque cette saison, quatre. Il est frappant de voir que chacun d’eux a été marqué par un joueur différent (Vinícius, Benzema, David Alaba et Lucas Vázquez).

Succès. Ils affronteront deux des trois équipes de la compétition avec le pourcentage de réussite au but le plus élevé cette saison, le Real Madrid (14,5%) et le Rayo Vallecano (13%). Avec Valence (13%).

Noms propres

Falcao a marqué deux buts lors de deux de ses trois matchs contre le Real Madrid en Liga. Mais il n’a pas réussi à marquer lors de sa seule visite au Santiago Bernabéu dans la compétition.

Benzema, branché sur Rayo. Il a marqué huit buts en neuf matchs contre le Rayo Vallecano en compétition nationale. Y compris un triplé lors de la victoire 10-2 en 2015.

Iraola, à la recherche d’un fait historique

Andoni Iraola pourrait devenir le deuxième entraîneur de l’histoire du Rayo Vallecano à battre Barcelone et le Real Madrid, après Héctor Núñez lors de la saison 1977/78.

Combipartite : Plus de 2,5 buts [1.5] + 1ère partie plus de 0,5 [1.22] + Pour marquer les deux équipes [1.65] + But des deux côtés [1.42]= [2.11]

Les meilleures données toujours avec OPTA.