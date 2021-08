Un indicateur de cassure pour l’or

in

L’inflation atteint son plus haut niveau en 13 ans… le taux dépasse largement les objectifs initiaux des membres de la Fed… l’or semble prêt pour un grand mouvement

Le taux d’inflation le plus élevé en 13 ans…

Vendredi, nous avons appris que le taux d’inflation en glissement annuel de juin s’élevait à 4 %. C’est le plus haut niveau depuis 2008.

Il se trouve également que c’est le double de l’objectif déclaré de la Fed de 2% d’inflation.

Pour un peu de contexte sur ce chiffre de 4 %, revenons à l’été dernier.

Il y a environ douze mois, le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, a déclaré qu’il serait à l’aise avec une inflation « légèrement » supérieure à l’objectif d’inflation de 2 % si l’économie revenait à un quasi-plein emploi.

De . :

“Et pour moi, un peu signifie un peu”, soit environ 2,25%, a déclaré Kaplan lors d’une interview avec Bloomberg TV. “Je pense toujours que la stabilité des prix est l’objectif primordial et ce cadre ne change pas cela.”

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, était ouvert à une inflation légèrement plus élevée.

De Bullard :

L’inflation est inférieure à l’objectif, certainement d’un demi pour cent, depuis un certain temps, il semble donc que vous puissiez dépasser d’un demi pour cent pendant un bon moment.

Cela aurait signifié un taux d’inflation de 2,5%. (De plus, vous devez aimer le « on dirait » de Bullard, qui n’inspire pas vraiment confiance.)

Ensuite, il y avait le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, pointant également vers un dépassement acceptable d’un taux d’inflation de 2,5%, mais suggérant que la vitesse à laquelle nous sommes arrivés là était le vrai problème.

Voici son avis :

Ce n’est pas tant le nombre… C’est vraiment une question de vitesse.

Harker a suggéré que l’inflation « grimpant jusqu’à 2,5 % » est assez différente de l’inflation « dépassant 2,5 % ».

Hum… alors, que diriez-vous d’un taux d’inflation qui ne « grimpe » pas jusqu’à 2,25 % ou 2,5 %, mais explose jusqu’à 4 % ?

*** Le président de la Fed, Powell, prêche depuis des mois un message d’inflation « transitoire »

Et il y a certainement une certaine logique dans ce récit.

Les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement qui entraînent une offre limitée de divers produits entraîneront naturellement des prix plus élevés. C’est vrai – et cette source d’inflation devrait être transitoire alors que les chaînes d’approvisionnement reviennent à la normale.

Mais qu’en est-il des milliers de milliards de nouveaux dollars qui affluent dans l’économie aujourd’hui ?

L’inflation, en résumé, c’est tout simplement trop de dollars pour le même volume de marchandises. Bien sûr, nous avons eu une offre réduite de marchandises en raison des problèmes de pandémie/chaîne d’approvisionnement, mais même si nous revenons à un approvisionnement complet, cela n’effacera pas les billions de nouveaux dollars qui ont été créés.

Ainsi, nous aurons toujours un déséquilibre dans l’ensemble de la relation « dollars-productivité économique » qui a un impact sur l’inflation.

Au fait, voici à quoi ressemblent ces « billions de nouveaux dollars ». C’est le M2 Money Stock. J’ai encerclé ce qui s’est passé depuis la pandémie. Cela va-t-il disparaître soudainement une fois que les chaînes d’approvisionnement se seront normalisées ?

La réalité est que Powell ne sait pas vraiment comment cette grande expérience va se dérouler.

Du Wall Street Journal :

« Nous avons identifié une demi-douzaine de choses » qui « ressemblent beaucoup à des facteurs temporaires qui s’atténueront avec le temps. Ce que nous ne savons pas, c’est qu’il y a d’autres choses à venir pour les remplacer ? » dit M. Powell. “Nous n’aurons pas à attendre énormément de temps, je ne pense pas, pour savoir si notre compréhension de base est correcte.”

Maintenant, nous ne prétendons pas non plus savoir comment tout cela va se dérouler. L’ampleur de la création monétaire de notre gouvernement est sans précédent. Mais ce que nous voyons n’augure rien de bon pour le dollar américain.

Comme nous l’avons noté à plusieurs reprises ici dans le Digest, protéger votre patrimoine face à ces incertitudes signifie sortir du dollar pour investir dans des actifs qui conserveront mieux leur valeur. Nous avons suggéré des actions, des biens immobiliers et des crypto-monnaies de haute qualité comme quelques possibilités.

Mais qu’en est-il du protecteur de gonflage d’origine… or ?

Et bien, comme n’importe quel goldbug vous le dira, le métal jaune ne fait plus grand chose depuis un an maintenant.

Mais cela pourrait être sur le point de changer…

*** Le modèle de compression de l’or suggère qu’un grand mouvement est à venir

Les lecteurs réguliers de Digest connaissent notre PDG, Brian Hunt.

C’est parce que, au-delà de la direction d’InvestorPlace, Brian est un enseignant accompli, ayant écrit une série d’essais qui se lisent comme un cours de maîtrise en investissement. Nous en avons présenté beaucoup ici dans le Digest, et vous pouvez tous les lire gratuitement dans notre centre de formation InvestorPlace.

Brian se trouve également être un commerçant très prospère. C’est pourquoi j’ai prêté une attention particulière à un e-mail interne qu’il a envoyé la semaine dernière.

De Brian :

Ne regardez pas maintenant, mais l’or se comprime en un coin. Le plus souvent, les coins se résolvent dans la direction de la tendance primaire. Si je n’avais pas vu ce modèle produire autant de gagnants avec une telle cohérence, je m’en serais probablement moqué. Mais j’ai donc je fais et je suis long. Ensuite, il y a tout ce truc « imprimer une somme d’argent énorme ».

Vous trouverez ci-dessous un graphique du prix du marché de l’or montrant la configuration en coin identifiée par Brian.

Notez également le volet inférieur du graphique. Il présente les lectures d’un indicateur appelé Average True Range (ATR).

L’ATR est un indicateur de volatilité. Il montre à quel point un actif ou un titre évolue de haut en bas dans un laps de temps donné. Des lectures ATR plus élevées sont des lectures de volatilité plus élevée, et vice versa.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, l’ATR de l’or a suivi une tendance à la baisse. La volatilité de l’or s’est « compressée ».

Une étude de l’histoire du marché montre que les actifs évoluent souvent fortement après avoir traversé des périodes d’action des prix comprimée et de volatilité comprimée.

Et comme Brian l’a noté, étant donné que la tendance primaire récente est à la hausse, les chances sont en faveur d’une cassure à la hausse.

J’ajouterai que l’or a bondi de 2% en fin de semaine dernière avant quelques prises de bénéfices ce week-end. De plus, si vous regardez le volet ATR dans le graphique ci-dessus, vous pouvez voir le moindre renversement au nord de la ligne de tendance.

Maintenant, cela ne garantit pas que l’or est sur le point de faire un grand pas. Son prix est toujours dans sa configuration en coin. Mais si vous recherchez une configuration commerciale risque/rendement attrayante, c’est ce qu’il vous faut.

*** Soit dit en passant, c’est depuis le 12 juin 2019 que nous avons identifié un motif en coin similaire dans l’or et que nous en avons parlé ici dans le Digest

Et comment ça s’est passé ?

L’or a grimpé de 55%, atteignant un sommet début août 2020.

Bien que rien ne soit certain en matière d’investissement, nous pensons qu’un mouvement haussier arrive ici.

Nous vous tiendrons au courant de la suite des événements ici dans le Digest.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg