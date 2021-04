Un indicateur de crash à contre-courant? | InvestorPlace

Les investisseurs sont-ils trop optimistes? … Ce que nous pouvons apprendre de la moyenne mobile sur 200 jours… comment nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen, évaluent le tir à la corde taureau / ours d’aujourd’hui

Les investisseurs sont-ils trop optimistes en ce moment?

Si vous êtes sur le marché depuis assez longtemps, vous avez probablement remarqué une dynamique intéressante…

Lorsque trop d’investisseurs partagent la même opinion du marché (qu’elle soit haussière ou baissière), le mouvement inverse se produit souvent.

Aujourd’hui, les traders sont incroyablement optimistes. L’indicateur dont nous parlerons momentanément se situe à son point le plus élevé depuis plus d’une décennie.

D’une part, c’est génial – nous ne voulons pas d’un groupe de traders moroses et funestes qui retirent de l’argent du marché.

Mais d’un autre côté, un trop grand nombre d’investisseurs haussiers est-il vraiment un signe d’avertissement?

Aujourd’hui, nous allons y répondre avec l’aide de nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen.

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, John et Wade sont les experts derrière Strategic Trader. C’est un service d’options d’élite dans lequel ils combinent une analyse technique et fondamentale perspicace avec l’historique du marché, pour tirer parti de toutes sortes de conditions de marché.

Pour identifier les configurations commerciales rentables, ils analysent une variété d’indicateurs, de ratios et de schémas graphiques. Cela aide à fournir des indices sur la direction probable du marché et des actions spécifiques.

Dans leur mise à jour de mercredi, John et Wade ont abordé un indicateur important pour évaluer le marché actuel.

De John et Wade:

Alors que les analystes tentent de prédire à quoi ressemblera le sentiment du marché à Wall Street à l’avenir, ils se tournent souvent vers des indicateurs contrariants. Les analystes utilisent des indicateurs contrariants pour essayer de trouver des extrêmes dans le sentiment du marché qui peuvent servir de points de retournement potentiels où l’élan haussier ou baissier éclatera et commencera à aller dans la direction opposée. Un indicateur à contre-courant que nous aimons est le nombre de composants du S&P 500 qui se négocient au-dessus de leur moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours.

Aujourd’hui, nous allons plonger dans les «200 jours» comme on l’appelle souvent, et découvrirons ce que cela suggère pour l’orientation du marché.

Allons-y.

*** La raison de 200 jours est-elle haussière ou baissière?

Commençons par mieux comprendre la moyenne mobile sur 200 jours et comment l’interpréter.

Extrait de la mise à jour du trader stratégique de mercredi:

Lorsqu’une action se négocie au-dessus de sa SMA de 200 jours, cela montre que l’action est relativement forte. À l’inverse, lorsqu’une action se négocie en dessous de sa SMA de 200 jours, cela montre que l’action est relativement faible. Donc, si vous prenez toutes les actions du S&P 500 et calculez le pourcentage d’entre elles qui se négocient au-dessus de leur SMA de 200 jours, vous devriez avoir une assez bonne idée de la façon dont les traders sont haussiers ou baissiers. Plus le pourcentage d’actions qui sont au-dessus de leur SMA de 200 jours est élevé, plus les traders sont optimistes. Plus le pourcentage est bas, plus ils sont baissiers.

Maintenant, jusqu’à présent, c’est assez intuitif. Alors, comment, exactement, est-ce un indicateur à contre-courant?

Cela renvoie à la question qui a ouvert le Digest d’aujourd’hui: les traders sont-ils trop optimistes?

Revenons à John et Wade:

Nous voulons savoir quand les choses s’améliorent trop optimiste ou quand ils obtiennent trop baissier afin que nous puissions nous préparer à un revirement potentiel. Alors, comment cela fonctionne-t-il avec cet indicateur? Souvent, lorsque l’indicateur plonge trop bas (quelque chose en dessous de 20%), cela suggère que le pendule est passé trop loin de haussier à baissier et que le marché peut être réglé pour un rebond haussier. Vous pouvez voir quelques excellents exemples de cela dans la figure 1 ci-dessous

Fig.1 – Pourcentage des actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours (S5TH) – Source du graphique: TradingView

John et Wade notent que chaque fois que le pourcentage des actions du S&P 500 s’échangeant au-dessus de leur SMA de 200 jours est tombé en dessous de 20% au cours des 10 dernières années, cela a signalé un prochain rallye du S&P 500.

Pour faire comprendre ce point, ils soulignent ce qui s’est passé dans le S&P l’année dernière.

L’indicateur a plongé à un plus bas de seulement 1,98%… et a ensuite procédé à l’organisation d’un rallye massif.

Fig.2 – Graphique hebdomadaire du S&P 500 (SPX) – Source du graphique: TradingView

*** Dans quelle mesure cet indicateur identifie-t-il les retournements baissiers après que le marché soit trop haussier?

Retour à la mise à jour:

Dans certains cas, lorsque l’indicateur monte trop haut (quelque chose au-dessus de 80%), cela suggère que le pendule est passé trop loin de baissier à haussier et que le marché pourrait être réglé pour un recul baissier. Vous pouvez en voir de bons exemples sur la figure 3.

Fig.3 – Pourcentage des actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours (S5TH) – Source du graphique: TradingView

Si vous comparez les temps de la figure 3 où l’indicateur a dépassé 80% en 2012, 2018 et 2020 (A, D et E) avec le mouvement du S&P 500 de la figure 4 (A, D et E), vous voir l’indicateur a fait un bon travail en identifiant les moments où le marché est devenu trop haussier et a fini par connaître une correction baissière.

Fig.4 – Graphique hebdomadaire du S&P 500 (SPX) – Source du graphique: TradingView

Désormais, les points «A», «D» et «E» ne représentent qu’une poignée des moments où l’indicateur est passé au-dessus de 80%.

Qu’en est-il des points «B» et «C»? Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le marché a continué à croître pendant ces périodes sans subir de correction.

John et Wade nous expliquent que la raison en est que les actions sont conçues pour augmenter à long terme – elles s’inclinent vers le côté haussier. Et c’est un gros vent de face pour les indicateurs contrariants.

Nous ne pouvons donc pas regarder cet indicateur et nous attendre à ce qu’il fonctionne parfaitement à chaque fois, même s’il a une solide expérience.

*** Que nous dit l’indicateur aujourd’hui? Et que devraient faire les investisseurs à ce sujet?

Voici où les choses deviennent plus intéressantes.

Revenons à John et Wade:

L’indicateur est à son plus haut niveau depuis plus d’une décennie: 96,82%. Le S&P 500 est-il condamné à baisser? Nous ne le pensons pas. Nous pensons que le point F ressemblera davantage aux points B et C. Voici pourquoi… Oui, le pourcentage d’actions du S&P 500 qui sont au-dessus de leur moyenne mobile sur 200 jours est incroyablement élevé à l’heure actuelle, mais nous pensons que cela est en partie dû au recul baissier que le marché a connu au début de 2020.

John et Wade font une distinction clé ici…

Parfois, les actions grimpent au-dessus de leurs moyennes mobiles sur 200 jours parce qu’elles sont dans des tendances haussières incroyablement fortes.

D’autres fois, percer les 200 jours n’est pas tant une question de force, mais plutôt une récente chute des prix du marché qui a fait baisser la moyenne. Donc, grimper à ce sujet n’est pas si difficile.

Pour illustrer cette distinction, John et Wade fournissent le graphique ci-dessous de Southwest Airlines.

Comme vous le verrez, l’action elle-même se négocie à peu près au même niveau qu’à la fin de 2018. Cependant, le prix est maintenant supérieur à sa moyenne mobile de 200 jours – même s’il était inférieur à cette moyenne à la fin de 2018 – car le krach de 2020 a fait baisser la moyenne mobile du sud-ouest.

Fig.5 – Graphique quotidien de Southwest Airlines (LUV) – Source du graphique: TradingView

Revenons à John et Wade:

De nombreux titres du S&P 500 sont dans la même situation. Cela signifie qu’ils ont encore beaucoup de place pour voir leurs prix augmenter.

*** Encore un vent arrière haussier pour le marché d’aujourd’hui

Avant de terminer leur analyse, John et Wade soulignent une autre raison pour laquelle ils pensent que ce marché haussier a des jambes – de faibles niveaux de ventes à découvert.

Retour à leur mise à jour:

Nous constatons actuellement des niveaux anormalement bas de ventes à découvert à Wall Street, ce qui supprime une partie de la pression baissière qui serait normalement appliquée au marché alors qu’il devient de plus en plus haussier. En regardant l’intérêt court du S&P 500 en tant que part de la capitalisation boursière de la figure 6, vous pouvez voir qu’il est à son niveau le plus bas depuis des décennies.

Fig.6 – Intérêt court par rapport au S&P 500 – Source du graphique: Bloomberg

Les vendeurs à découvert sont naturellement un peu timides en ce moment après avoir regardé les courts métrages GameStop (GME) – ainsi qu’un certain nombre d’autres positions courtes – se faire ratisser plus tôt cette année.

Cela ne durera pas éternellement, mais John et Wade pensent que la pression courte atténuée devrait se poursuivre pendant l’été. Mais si le marché se corrige, il encouragera probablement les vendeurs à découvert à revenir en force… et avec beaucoup de poudre sèche.

En conclusion, le pourcentage d’actions négociées au-dessus de leur moyenne mobile sur 200 jours est à son point le plus élevé en plus d’une décennie – mais – ce n’est pas un indicateur à contre-courant et baissier pour le moment. Il y a encore de la force sur ce marché, même s’il faut une pause pour se rafraîchir.

Voici John et Wade pour leur résultat net:

Après le rallye de deux mois qui a fait passer le S&P 500 d’un peu plus de 3 700 début mars à un peu moins de 4 200 à la mi-avril, le marché boursier devrait faire une pause. Cependant, nous prévoyons que cette cassure se matérialisera dans une fourchette de consolidation plutôt que dans un recul baissier extrême. Cela devrait laisser de nombreuses opportunités pour des transactions plus haussières, alors restez à l’écoute.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg