Un indicateur technique suggère que Bitcoin ($ BTC) est sur le point de subir un rallye parabolique

Un indicateur technique utilisant les données en chaîne de la blockchain Bitcoin suggère que la crypto-monnaie phare pourrait être sur le point de subir un rallye parabolique, car BTC a historiquement augmenté après avoir atteint son niveau actuel.

Comme l’a remarqué pour la première fois le fondateur de Capriole Investments, Charles Edward, le MVRV Z-score de Bitcoin est passé à 3,0, ce qu’il revendiquait avant ses précédentes grandes courses de taureaux. La métrique aide les traders à identifier si BTC est sous ou surévalué en fonction de sa juste valeur.

L’indicateur aurait été créé par Awe & Wonder en s’appuyant sur les travaux de Murad Mahmudov et David Puell, et mesure la différence entre la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie et sa capitalisation boursière réalisée divisée par l’écart type de la capitalisation boursière.

L’indicateur MVRV Z-score montre de combien d’écarts types la valeur marchande diffère de la valeur réalisée. Il indique si les investisseurs réalisent des bénéfices, avec des scores supérieurs à 7 suggérant une forte probabilité qu’une bulle se soit formée, tandis que des scores inférieurs à zéro suggèrent que le marché saigne, selon Bitcoinition.

Notamment, David Puell est également à l’origine d’un autre indicateur technique clé, le Puell Multiple. Il mesure le rapport entre l’émission quotidienne de bitcoins en dollars américains et la moyenne mobile sur 365 jours de la valeur de l’émission quotidienne. L’indicateur varie de 0 à 10 et s’il dépasse 8, il indique que le BTC est surévalué, tandis qu’en dessous de 0,5, il indique qu’il est sous-évalué et qu’il est peut-être temps d’acheter.

Fin juin, il est tombé sous la barre des 0,5, bien que Puell ait averti la communauté à l’époque que l’indicateur pourrait être trompeur car il est basé sur l’émission de BTC et que le hashrate de la crypto-monnaie a été fortement affecté par la répression de la Chine contre l’extraction de crypto-monnaie ce mois-ci. Néanmoins, le prix du bitcoin est depuis passé de 36 000 $ à plus de 62 000 $.

Comme l’a rapporté CryptoGlobe, de nombreux analystes ont révélé qu’ils s’attendaient à ce que le prix du bitcoin atteigne six chiffres cette année. Le directeur général de la société de conseil en investissement Midas Touch Consulting, Florian Grummes, a déclaré avoir vu le BTC atteindre 100 000 $ en six mois en août.

Tom Lee, associé directeur de Fundstrat Global Advisors, a déclaré qu’il considérait qu’un objectif de prix du bitcoin de 100 000 $ d’ici la fin de l’année était « assez raisonnable », car il s’attend à ce que les marchés boursiers se redressent lorsque les cas de COVID-19 commenceront à baisser aux États-Unis. États.

De même, Adam Back, le PDG de la société de technologie blockchain Blockstream et la troisième personne à détenir BTC, a déclaré que le BTC atteignant 100 000 $ était « tout à fait possible », et a suggéré que 500 000 $ à long terme sont réalisables.

