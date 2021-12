Un indice des Spice Girls sur une possible tournée à la Réunion

Scary Spice (Mel B), Sporty Spice (Melanie « Mel C » Chisholm), Baby Spice (Emma Bunton), Ginger Spice (Geri Halliwell) et Posh Spice (Victoria Beckham) pourraient bientôt retourner dans leur tristement célèbre bus à impériale pour une tournée de retrouvailles des Spice Girls. Deux ans seulement après la réunion du groupe de filles bien-aimé des années 90, moins Beckham, pour une brève tournée, Sporty Spice elle-même a évoqué la possibilité d’une autre réunion, révélant qu’elle et ses anciens camarades de groupe parlaient « constamment » d’une autre tournée.

Chisholm a laissé tomber la nouvelle lors d’une apparition lundi dans The Ellen DeGeneres Show. Interrogé par l’hôte suppléant Howie Mandel s’il y avait des plans pour réunir le groupe, Chisholm a admis: « Je l’espère vraiment. » Le chanteur a poursuivi en révélant que « nous en parlons. Nous en parlons constamment. Cela a toujours été le plan. » En repensant à la dernière réunion du groupe, Chisholm a ajouté : « Nous avons fait ces spectacles incroyables dans les îles du Royaume-Uni il y a deux ans. C’était la meilleure chose que nous ayons jamais faite. La créativité était tellement incroyable. Nous avons passé le meilleur moment. » Chisholm a déclaré que le groupe devait « revenir. Parce que nous aimons les États-Unis, nos fans ici sont incroyables ».

Les remarques de Chisholm surviennent juste un mois après que The Sun a annoncé que les Spice Girls prévoyaient une tournée mondiale pour 2023. Alors que la spéculation se poursuit depuis des années maintenant, les rumeurs ont gagné en popularité après que les membres Bunton, Mel B et Halliwell aient été vus arriver à Londres. Hôtel Corinthia pour une réunion censément au sujet d’une réunion potentielle. Une source a déclaré au média que Chisholmj avait rejoint le groupe via Zoom. Une source a affirmé que « les quatre filles discutaient d’une tournée mondiale depuis un certain temps, et cette réunion – très confidentielle – a été inscrite dans l’agenda afin qu’elles puissent régler les derniers détails. Le plan actuel est que la tournée commencera en Australie et partir de là. »

Si une tournée se concrétise, les fans ne devraient pas nécessairement s’attendre à voir les Spice Girls de retour en action de si tôt. Discutant de la possibilité d’une tournée de retrouvailles dans une précédente interview avec PEOPLE, Chisholm a noté que la pandémie en cours a eu un impact sur les plans de pratiquement tous les artistes musicaux et constituerait probablement un obstacle à une réunion. Selon les sources du Sun, les prétendus plans actuels sont une tournée mondiale en 2023.

Le groupe a tourné ensemble pour la dernière fois en 2019, bien qu’ils n’aient pas été rejoints par Beckham. Leur dernière tournée mondiale en tant que groupe de cinq a eu lieu de 2007 à 2008. Les taquineries d’une réunion surviennent après que les Spice Girls ont célébré le 25e anniversaire de leur premier single « Wannabe » en juillet.